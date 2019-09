Úrad vlády bude môcť od ministerstiev žiadať prepracovanie opatrení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. septembra (TASR) - Zamestnanci orgánu kontroly Úradu vlády SR by mohli od kontrolovaných subjektov vyžadovať prepracovanie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v určenej lehote. Vyplýva to z novely zákona o kontrole v štátnej správe, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania.vysvetlil Úrad vlády SR, ktorý novelu predložil.Úrad vlády by tiež po novom mohol požiadať policajtov, aby im alebo zamestnancom orgánov Európskej únie poskytli ochranu. Okrem toho by si od orgánov činných v trestnom konaní mohli vyžiadať informácie, ktoré na kontrolu potrebujú. Tie im však nemusia vyhovieť, ak by tým mal byť zmarený účel trestného konania.