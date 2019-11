Opozícia má dosť podpisov na mimoriadnu schôdzu pre presunuté zákony

Ilustračné foto. Foto: TASR, Martin Baumann Foto: TASR, Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Opozícia má dostatok podpisov na iniciovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR pre odsunutie viacerých návrhov zákonov. Informoval o tom poslanec Karol Galek (SaS) na spoločnej tlačovej konferencii predstaviteľov opozície. Vyzbieraných majú 50 poslaneckých podpisov a odovzdajú ich v stredu do podateľne parlamentu.Svojou iniciatívou poslanci reagujú na to, že plénum rozhodlo o presunutí viac ako polovice návrhov zákonov predložených na 53. schôdzu NR SR. Z nich boli takmer všetky návrhy opozičné. Opoziční politici zdôraznili potrebu prerokovania návrhov zákonov, tvrdia, že je to ich ústavné právo.Podľa Galeka by na mimoriadnej schôdzi chceli prerokovať všetky zákony, ktoré boli presunuté. Keďže neplatí koaličná zmluva, Galek si myslí, že opozičné návrhy mohli mať šancu prejsť do druhého čítania.Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) má v zmysle rokovacieho poriadku zvolať schôdzu do siedmich dní od odovzdania podpisov.Poslankyňa Janka Cigániková (SaS) avizovala, že svoj návrh zákona, ktorý bol presunutý, sa bude snažiť dostať na rokovanie parlamentu cez pozmeňujúci návrh iného zákona. Dodala tiež, že podporí aj iné pozmeňujúce návrhy, ktoré by opoziční poslanci predložili.povedal predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger. Ak zákony prejdú do druhého čítania, nič nebráni predsedovi parlamentu zvolať ďalšiu schôdzu, aby sa mohli prerokovať, dodal Heger." vyhlásila nezaradená poslankyňa Soňa Gaborčáková. Je podľa nej potrebné sa zamyslieť nad tým, či je Slovensko ešte demokratickou krajinou.Predseda OĽaNO Igor Matovič uviedol, že za vlády Ivety Radičovej síce tiež presunuli zákony tesne pred koncom volebného obdobia, ale vtedy podľa neho presunuli všetky návrhy, čiže opozičné, ale aj koaličné návrhy. Dnes je podľa neho situácia iná.Ak koalícia odmietne otvoriť mimoriadnu schôdzu na prerokovanie ich predložených návrhov, budú sa snažiť podľa Matoviča vyvodzovať zodpovednosť voči premiérovi a podpredsedovi Smeru-SD Petrovi Pellegrinimu.O presunutí viac ako polovice návrhov zákonov predložených na aktuálnu 53. schôdzu parlamentu rozhodli poslanci v utorok (26. 11.) hlasovaním v pléne. Ide o poslanecké návrhy, ktoré sú väčšinou v prvom čítaní. Procedurálny návrh predložil predseda Smeru-SD Robert Fico. Odôvodnil ho potrebou rozsiahlejšej diskusie k schvaľovaniu štátneho rozpočtu na budúci rok.