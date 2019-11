Tesco už daruje potraviny zo všetkých svojich predajní Foto: TESCO Foto: TESCO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (OTS) - Tesco je tak prvým reťazcom na Slovensku, ktorého všetky obchody pomáhajú potravinami ľuďom v núdzi. Tesco tak potvrdilo rolu lídra v boji proti plytvaniu potravinami a dlhodobé úsilie pomáhať tam, kde je to najviac potrebné.,“ hovorí, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.Tesco pravidelne daruje nepredané potraviny Potravinovej banke Slovenska a jej partnerom už od roku 2015. Odvtedy darovalo viac ako 3 000 ton potravín pre ľudí v núdzi. Tesco dlhodobo spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska a jej mnohými lokálnymi partnermi – organizáciami, ktoré vedia najlepšie zabezpečiť distribúciu potravín tam, kde je to najviac potrebné. Tesco tak napríklad pomáha organizáciám ako Depaul alebo Vagus, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova v Bratislave, či občianskemu združeniu Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, ktoré vedie sebestačný útulok na pomoc viac ako 600 ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Spoločnosť pomáha zásobovať aj mestské sociálne výdajne v rôznych mestách, ako je napríklad výdajňa Slniečko v Ružomberku, či Spišskú katolícku charitu vo viacerých mestách:," potvrdzuje, koordinátor Spišskej katolíckej charity.Darovanie nepredaných potravín prebieha však hlavne vďaka partnerstvu s Potravinovou bankou Slovenska: „,“ potvrdzuje, predseda Potravinovej banky Slovenska, ktorá je čerstvým držiteľom ocenenia za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja na Slovensku.V boji proti plytvaniu potravinami už dosiahlo Tesco skvelé úspechy – reťazec znížil množstvo potravinového odpadu vo svojich prevádzkach o 52 % v priebehu 2 rokov (Pri meraní množstva potravinového odpadu možno porovnávať hmotnosť alebo percentá z predaja potravín. Tesco Slovensko znížilo potravinový odpad o 52 %, keď porovnávame hmotnosť, a o 51 %, keď porovnávame percentá z predaja potravín). Tesco tak naplnilo cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – znížiť množstvo potravinového odpadu na polovicu o 11 rokov skôr, ako stanovila OSN. Je to unikát dokonca aj vo svete, preto bolo Tesco Slovensko vyzdvihnuté aj na pôde OSN ako príklad, ktorý by mali iné firmy nasledovať.