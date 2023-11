Opozícia má jalové reči a Taraba nevidí dôvod odvolávať ministra vnútra Eštoka

O porušení rozhodne súd

Zlyhania ministra vnútra

26.11.2023 (SITA.sk) - Matúš Šutaj Eštok je veľmi dobrý minister vnútra a nie je najmenší dôvod ho odvolávať. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to skonštatoval vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS ). Argumenty opozície na odvolanie ministra pritom označil za jalové reči.„Pán minister vnútra neporušil absolútne žiaden zákon. To, či porušil zákon rozhodne súd," zdôraznil Taraba s tým, že rozhodnutia prvostupňového súdu v otázke policajtov, postavených ministrom vnútra mimo službu nie sú finálne.Šéfka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková v tejto súvislosti pripomenula, že opozícia sa počas mimoriadnej schôdze na vyslovenie nedôvery Šutajovi Eštokovi ešte nedostala k slovu.„My to pokladáme za obštrukciu," skonštatovala. Zároveň povedala, že zlyhania ministra vnútra sa netýkajú len vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu a ich postavenia mimo službu.„Aby sa minister vyhrážal sudcovi disciplinárnym konaním - podľa mňa v civilizovanej krajine - je to neprípustné," doplnila Holečková s tým, že kdekoľvek v inde v Európe by minister po takomto akte odstúpil sám.