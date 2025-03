Opozícia má údajne veľmi dobré vzťahy, predseda progresívcov Šimečka to tvrdí najmä o KDH a SaS

Absencia slušnej komunikácie

Štedrá ponuka pre Hlas

Rebeli a odídenci z Hlasu

9.3.2025 (SITA.sk) - V rámci opozície máme veľmi dobré vzťahy, primárne s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) a stranou Sloboda a Solidarita (SaS) . V relácii Politika24 v spravodajskej televízii JOJ24 to uviedol Michal Šimečka , predseda najsilnejšieho opozičného subjektu, hnutia Progresívne Slovensko (PS) Je presvedčený o možnostiach spolupráce aj s KDH, s ktorým majú progresívci v mnohých veciach diametrálne odlišné postoje. S kresťanskými demokratmi majú podľa jeho slov dobrú a slušnú komunikáciu. Vyjadril sa aj k prípadnej povolebnej spolupráci s hnutím Slovensko pod vedením Igora Matoviča „Tam tá slušná komunikácia absentuje. Tu je problém," uviedol Šimečka na adresu hnutia Slovensko, ktoré na progresívcov opakovane cez médiá útočí. Predseda PS si myslí, že ak by aj spolupracovali v rámci prípadne povolebnej koalície, táto spolupráca by bola krátkodobá. Podotkol, že si pamätajú vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera , a Slovensko podľa neho videlo, ako to dopadlo.„Nechcem iným politickým stranám hovoriť, koho majú mať za predsedu," dodal Šimečka, no opakovane zdôraznil, že vidia, že takto to nepôjde. Podotkol, že ak by vo voľbách prečíslili koalíciu a skladali by vládu, cieľom by bolo, aby táto vláda bola stabilná.„Dnes si to viem veľmi ťažko predstaviť," uviedol na margo koaličnej spolupráce s matovičovcami. „Budem pestovať spojenectvá so stranami KDH, SaS, aj s Demokratmi . Aj s nimi si viem predstaviť spoluprácu," povedal líder progresívcov o prípadnej spolupráci s touto mimoparlamentnou stranou.„To nie je len o počtoch, to je aj o charaktere, morálke," vraví Šimečka. Predseda PS sa vyjadril aj k vyjednávaniam po posledných parlamentných voľbách, keď jestvovala možnosť, že by súčasná opozícia vytvorila vládu v spolupráci so stranou Hlas. Tá ale napokon išla do spoločnej koalície so Smerom Hlasu dal Šimečka podľa svojich slov štedrú ponuku. Ako predseda strany, ktorá skončila v parlamentných voľbách na druhom mieste, bol pripravený vzdať sa postu predsedu v prípadnej vláde v prospech Hlasu, ktorý skončil na tretej priečke. Šimečka ale poprel, že by Hlasu ponúkal post ministra vnútra, čo sa v minulosti často skloňovalo.„Pre nás je táto kapitola uzavretá," uviedol na margo prípadnej spolupráce s Hlasom po ďalších voľbách. „Nedá sa," dodal. Pod vedením súčasného predsedu Matúša Šutaja Eštoka je podľa neho táto strana kópiou Smeru.„Sú rokovania, ktoré sú verejné, a potom sú rokovania, ktoré je lepšie, aby ostali neverejné," reagoval na otázku, či PS nejakým spôsobom rokovalo s „rebelmi" a odídencami z Hlasu. Ide o skupinku poslancov z Hlasu na čele so Samuelom Migaľom . Migaľ aj Radomír Šalitroš boli koncom januára z Hlasu i jeho poslaneckého klubu vylúčení. Roman Malatinec následne prestúpil ku skupinke poslancov Národnej koalície okolo Rudolfa Huliaka Ján Ferenčák je stále členom Hlasu i jeho klubu. Nespokojní poslanci podľa medializovaných informácií stále rokujú s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Koalícii rebeli opakovane vyjadrili podporu. Na otázku o rokovaniach s týmito poslancami Šimečka nechcel priamo odpovedať.