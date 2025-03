Predčasné parlamentné voľby budú len vtedy, keď to povie Smer-SD. Tvrdí premiér Fico

Rokovanie s troma poslancami Hlasu

Rozpadnutie klubov SNS a Hlasu

Voľba predsedu parlamentu

9.3.2025 (SITA.sk) - Predčasné parlamentné voľby budú len vtedy, keď Smer-SD povie, že budú predčasné parlamentné voľby, deklaroval predseda Smeru a premiér Robert Fico v relácii V politike televízie TA3 „Jediný problém, ktorý máme, je veľmi tesná väčšina," pripustil predseda vlády, no dodal, že vláda funguje a zákony schvaľuje. Zdôraznil tiež, že nie je jeho problém, že jeho koaličným partnerom sa rozpadávajú poslanecké kluby. Reagoval tak na otázky o stave vládnej koalície.Klub SNS ešte minulý rok opustila trojica poslancov Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom , ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke národniarov. V roku 2025 sa k nim pridal jeden z „rebelov" z Hlasu, Roman Malatinec „V prípade pána Huliaka došlo k dohode," dodal. Huliak bol pred niekoľkými dňami menovaný na post ministra cestovného ruchu a športu. Tento rezort pôvodne prináležal SNS, no dodatkom ku koaličnej zmluve prešiel do gescie Smeru.Fico doplnil, že rokujú aj s tromi poslancami z Hlasu , teda Samuelom Migaľom Jánom Ferenčákom . Migaľ a Šalitroš boli koncom januára 2025 vylúčení z Hlasu aj jeho poslaneckého klubu. Ferenčák je stále v strane aj v klube. Dodatkom ku koaličnej zmluve odobral Smer Hlasu ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Fico povedal, že toto ministerstvo má „v košíku" a ponúka ho týmto poslancom. Deň predtým naznačil vo verejnoprávnom rozhlase, že toto ministerstvo by mohli dostať práve rebeli z Hlasu, prípadne niekto, koho by oni nominovali.Na margo toho, komu sa budú ministri športu a investícií zodpovedať, Fico povedal, že predsedovi vlády, teda jemu. Odmietol, že on nesie zodpovednosť za to, že SNS a Hlasu sa rozpadli kluby, dodal však, že sa podujal vyriešiť túto situáciu.„Nemôžete postaviť poslanecký klub na osobnostiach, ktoré nemáte ideologicky zjednotené," poznamenal. Všetko je podľa neho pripravené tak, aby koalícia mala väčšinu, 76 poslancov je podľa neho garantovaných.Voľba predsedu NR SR bola podľa neho veľmi blízko, no mali problém s tým, že jeden z koaličných poslancov bol práceneschopný. Tak, ako deň predtým v Slovenskom rozhlase, poznamenal, že nechápe prečo Hlas tak veľmi nástojí na voľbe predsedu parlamentu (pozícia im patrí podľa koaličnej zmluvy, no opakovane o ňu prejavoval záujem predseda SNS Andrej Danko - pozn. SITA). Táto pozícia je neobsadená od jari 2024, keď bol Peter Pellegrini (vtedy predseda Hlasu) zvolený za prezidenta.