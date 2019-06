Opozícia má záujem zvoliť chýbajúcich kandidátov na ÚS

Ústavný súd, archívna snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 25. mája (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR sú pripravení v utorkovej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR voliť maximálny možný počet. Zhodli sa na tom predseda mimoparlamentnej strany Spolu a nezaradený poslanec Miroslav Beblavý a poslanec Alojz Baránik (SaS).skonštatoval Beblavý. K opakovanej voľbe chcú pristúpiť zodpovedne, aby podľa jeho slov čo najrýchlejšie naplnili ÚS.SaS v tejto súvislosti zopakovala, že od začiatku podporuje verejnú voľbu kandidátov. Preto sa podľa slov Baránika rozhodla aj pri utorkovej opakovanej voľbe zverejniť mená kandidátov, ktorých strana odporučila svojim poslancom voliť. Sú to Katarína Čechová, Rudolf Čirč, Martina Jánošíková, Peter Straka a Robert Šorl.Voľbu kandidátov na sudcov ÚS označil za najdôležitejšiu voľbu v tomto volebnom období. Dodal, že aj preto zverejnili zoznam uchádzačov, ktorí by podľa nich boli dobrými kandidátmi.Predstavitelia koalície po utorkovej Koaličnej rade informovali o vzájomnej dohode na zvolení piatich kandidátov. Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) doplnil, že očakáva zvolenie chýbajúcich kandidátov, v prípade neúspešnej voľby hovoril o možnosti verejnej voľby v budúcnosti.Dohodu v koalícii na voľbe piatich kandidátov potvrdil aj predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák a podpredseda NR SR Martin Glváč (Smer-SD) po rokovaní Koaličnej rady.Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov na hlasovaní v utorok o 17.45 h. Poslanci budú vyberať zo zvyšných 15 kandidátov. Vo štvrtok (20. 6.) zvolili len jedného kandidáta, a to Radoslava Procházku. Doteraz volili štyrikrát, plný počet kandidátov, čiže 18, sa im zatiaľ zvoliť nepodarilo. Nateraz vybrali 13 kandidátov.