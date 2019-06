Trnava bude mať najvyššiu daň za ubytovanie na Slovensku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trnava 25. júna (TASR) – Návštevníci Trnavy budú od októbra tohto roku platiť najvyššiu daň z ubytovania na Slovensku. Za osobu a noc je nová výška poplatku dve eurá, doteraz to bolo 33 centov. Radnica si sľubuje zvýšenie objemu prostriedkov, ktoré samospráva vynakladá na turistický ruch. Návrh schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom utorkovom zasadnutí, nie všetci jeho členovia boli s návrhom stotožnení.Poslanec Matej Lančarič poukázal na to, že výška poplatku v turisticky atraktívnych centrách v SR i v Čechách je rádovo nižšia, ako bude v Trnave.uviedol Lančarič, podľa ktorého to bude zbytočná rana pre cestovný ruch v meste a priestor pre ubytovávanie načierno. Zvýšenie poplatku neprinesie, ako dodal, vyšší príjem do mestskej kasy.Za zníženie sadzby sa prihovárali aj prevádzkovatelia ubytovacích zariadení, ich zástupca Ján Poldruhák vo svojom vystúpení pred poslancami povedal, že poplatok nie je iba o tom, že ho zaplatia hostia, ale zasiahne aj výdavky prevádzkovateľov. Poslanec Rastislav Mráz upozornil, že Trnava aj v súčasnosti bojuje s fenoménom, že nie je turistickou koncovou destináciou, ale cieľom jednodňových výletov hostí, ktorí z nej na nocľah odchádzajú. Vyjadril pochybnosť, že nová daň tomu napomôže.Poslanec Marcel Krajčo v obhajobe návrhu konštatoval, že mesto v súčasnosti reálne nemá návštevnícku atrakciu, pre ktorú by sa hostia ubytovávali a každý z návrhov na jej etablovanie si vyžaduje vysokú dávku nákladov. Trnava je podľa neho oproti turisticky známym centrám znevýhodnená. „spýtal sa.