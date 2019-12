Opozícia: Očista justície je potrebná, opatrenia vlády sú nebezpečné

Na archívnej snímke poslanec Alojz Baránik (SaS). Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. decembra (TASR) - Očista justície je potrebná a po voľbách na ňu treba vynaložiť všetku silu. V pondelok sa na tom zhodli zástupcovia strán SaS, OĽaNO, PS-Spolu a Za ľudí. Vládnu reformu prijatú v Národnej rade (NR) SR považujú za nebezpečnú. O výsledkoch stretnutia informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.uviedol poslanec NR SR za SaS Alojz Baránik.Vládne opatrenia považujú členovia opozície za nebezpečné. Tvrdia, že dávajú priestor, aby neboli vyšetrené všetky kauzy a potrestaní všetci vinníci. Nevyhnutné je podľa nich to, aby na Slovensku začala platiť spravodlivosť pre všetkých. Svrčeková dodala, že predstavitelia opozície sa dohodli na ďalšom stretnutí.Poslanci NR SR vo štvrtok (5. 12.) schválili novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá zahŕňa opatrenia na tzv. očistenie justície. Vláda predložila právnu úpravu do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.Novela okrem iného zavádza, že ak u sudcu alebo prokurátora nastanú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady a spôsobilosti, a môže tým byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva, možno mu dočasne pozastaviť funkciu.Súčasťou legislatívnej úpravy je aj to, že hlasovanie Súdnej rady bude verejné.