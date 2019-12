V niektorých bytovkách na Mukačevskej ulici vykonávajú revízne skúšky

Na snímke obhliadka bytovky po výbuchu plynu v Prešove zo dňa 6. decembra 2019. Okolo bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove sa taktiež 9. decembra 2019 postavil plot. Prešov 9. decembra 2019. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Prešov 9. decembra (TASR) – V niektorých bytovkách na prešovskej Mukačevskej ulici, kde vybuchol plyn, vykonávajú počas pondelka revízne skúšky. Týka sa to vchodov číslo 5, 11 a 13. Ak dopadnú dobre, obyvatelia sa budú môcť v krátkom čase nasťahovať späť do bytov, ako priblížil hovorca mesta Vladimír Tomek. Vchod číslo 9 zatiaľ nie je možné sprístupniť na bývanie.Ako povedal Tomek, všetkým obyvateľom zasiahnutým piatkovým (6. 12.) výbuchom, ktorí požiadali mesto o pomoc so zabezpečením bývania, bolo poskytnuté núdzové bývanie.spresnil.Obyvatelia vchodu číslo 9 na Mukačevskej ulici sa zatiaľ nebudú môcť nasťahovať späť do svojich bytov, pretože sa tento vchod nachádza v bezprostrednej blízkosti bytovky, ktorá má po výbuchu plynu a následnom požiari narušenú statiku a môže sa zrútiť. Obyvatelia bytového domu číslo 3 budú mať v pondelok podvečer bytovú schôdzu, kde okrem iného dostanú potrebné pokyny, ako majú postupovať, aby sa v čo najkratšom možnom čase mohli vrátiť späť do svojich bytov.V tejto chvíli je podľa Tomeka veľmi predčasné hovoriť o výstavbe novej bytovky. Pripomenul, že po výbuchu je kompletne neobývateľná a je extrémne nebezpečné, aby do interiéru tohto bytového domu vstupovali ľudia.povedal.Z vyzbieraných peňazí počas uplynulého víkendu vyplatili 200 eur každej rodine z bytového domu číslo 7 na zabezpečenie najnevyhnutnejších potrieb vrátane liekov. Pri ďalšom poskytovaní finančnej pomoci pre dotknuté rodiny bude radnica podľa vlastných slov v prvom rade riešiť potreby ľudí, v druhom rade ich nehnuteľnosti a ako posledné chce riešiť škody na autách.Na oficiálny účet mesta Prešov na pomoc ľuďom zasiahnutým výbuchom bolo približne do pondelkového poludnia poslaných viac ako 1,4 milióna eur. Mestu prišiel na účet aj jeden milión eur ako avizovaná finančná pomoc z Úradu vlády SR. Ďalších 100.000 eur odsúhlasili poslanci Košického samosprávneho kraja a 50.000 eur odobrilo Prešovu aj Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja.Plyn vybuchol v piatok v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Nešťastie si vyžiadalo sedem obetí, jedna osoba je nezvestná a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov. Časť z nich sa do bytov vrátila.