Opozícia odovzdala podpisy na mimoriadnu schôdzu, odvolať chce Glváča

Na archívnej snímke Martin Glváč. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO odovzdalo v piatok popoludní do podateľne Národnej rady (NR) SR dostatok podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chcú odvolať Martina Glváča (Smer-SD) z funkcie podpredsedu NR SR. Dôvodom je jeho údajná komunikácia s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) má v zmysle rokovacieho poriadku zvolať schôdzu do siedmich dní od odovzdania podpisov.Zo zverejnenej komunikácie podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča vyplýva, že mal Glváč vedieť o viacerých kauzách, napríklad aj o tom, že si Marian K. nominoval svojho človeka do funkcie zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby.Glváč medializované tvrdenia odmieta, podal pre ne aj trestné oznámenie. Poznamenal, že líder OĽaNO pácha trestnú činnosť, ak zverejňuje jeho údajnú komunikáciu. Trvá na tom, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012. Matovič tvrdí, že Glváč klame.Premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini uviedol, že o medializovanej komunikácii budú v Smere-SD hovoriť a nebudú ju prehliadať.Predseda Mosta-Híd Béla Bugár vyhlásil, že ak polícia zistí, že je komunikácia medzi Glváčom a Marianom K. pravdivá, podpredseda parlamentu svoj post neudrží.