Zdĺhavé budovanie veterných parkov v Nemecku ohrozuje tisíce miest

Veterné turbíny, ilustračné foto Foto: TASR/SINC Foto: TASR/SINC

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. októbra (TASR) - Obnoviteľné zdroje z vetra a zo slnka síce v Nemecku prekonali uhlie v spotrebe energie, branža veternej energie však bije na poplach. Zdĺhavé budovanie veterných parkov ohrozuje tisíce pracovných miest. Ak budú pretrvávať problémy pri schvaľovaní a pomalé budovanie nových zariadení, do roka 2030 zmizne 27 % pracovných miest. Vyplýva to z analýzy konzultačnej spoločnosti Prognos pre sektorové združenie VDMA Power Systems.V oblasti pevninských veterných parkov je v súčasnosti zamestnaných 64.000 ľudí. Ak by sa splnili ciele spolkovej vlády - podiel ekologickej energie na spotrebe 65 % do roka 2030 a postupné zrušenie uhoľných elektrární do roka 2038 - počet zamestnancov vo veternej energetike by sa do roka 2030 zvýšil o 10 %.V prvých deviatich mesiacoch tohto roka dosiahol podiel ekologickej energie rekordnú úroveň: obnoviteľné zdroje pokrývali v Nemecku celkovo 42,9 % hrubej spotreby. To predstavuje medziročné zvýšenie takmer o 5 %. V prvých troch kvartáloch sa zo slnka, vetra a ostatných obnoviteľných zdrojov vyrobilo celkovo 183 miliárd kilowatthodín (kWh) elektriny. Ekologická energia tak takmer o 50 % presiahla výrobu elektriny z hnedého a čierneho uhlia, z ktorých sa vyrobilo 125 miliárd kWh.Najdôležitejším ekologickým zdrojom je veterná energia na pevnine, po nej nasleduje fotovoltaik. V posledných rokoch sa veterné a solárne parky výrazne rozvíjali, k čomu prispeli štátna podpora a dotácie od klientov. Šéf Spolkového združenia pre energetické a vodné hospodárstvo (BDEW) Stefan Kapferer uviedol, že rekordné čísla v podieloch ekologickej energie na spotrebe sú v kontraste s dramatickou situáciou pri rozvoji veternej energie. "V dôsledku chýbajúcich plôch a čoraz reštriktívnejších pravidiel pre odstup turbín sa posúvame do skutočnej recesie," uviedol.Podľa analýzy odbornej agentúry Windenergie od januára do konca septembra tohto roka bolo do siete pripojených len 148 veterných turbín s celkovým výkonom 507 megawattov (MW). Táto úroveň bola v predchádzajúcich piatich rokoch dosiahnutá už v prvom kvartáli. Na základe tohto vývoja agentúra odhaduje, že do konca tohto roka sa nedosiahne ani 1000 MW, pričom v rokoch 2014 až 2017 sa ročný prírastok pohyboval v priemere okolo 4600 MW.Rozvoj veterných parkov na pevnine aj na mori sa na celom svete prudko rozvíja. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) očakáva, že kapacita námorných veterných parkov do roka 2040 stúpne 15-násobne. "Námorné parky tvoria v súčasnosti len 0,3 % globálnej výroby elektriny, majú však enormný potenciál," povedal riaditeľ IEA Fatih Birol. Vďaka plávajúcim turbínam vo väčšej vzdialenosti od pevniny a klesajúcim nákladom môže námorná veterná energia teoreticky pokryť celú spotrebu dôležitých trhov, napríklad Európy, USA a Japonska.