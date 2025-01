Opozícia podá spoločný návrh na vyslovenie nedôvery vláde Roberta Fica

„Naše strany sú v mnohom odlišné…ale považujeme za dôležité vyslať tento signál,“ hovorí Michal Šimečka.

Predseda Progresívneho Slovenska kritizuje, že koalícia svojou neúčasťou neumožnila v parlamente rokovať o zahraničnom ukotvení Slovenska.

Predseda KDH Milan Majerský kritizuje premiéra za to, že sa prikláňa k autoritatívnym režimom a nerieši situáciu na Slovensku.

Líder SaS Branislav Gröhling ocenil, že opozícia sa v snahe o záchranu Slovenska spojila. „Nemôžeme sa už pozerať na to, čo robí táto vláda za posledný rok,“ povedal.

„Nikdy nedovolíme, aby premiér Robert Fico unášal Slovensko niekam do Moskvy. Nemá na to žiaden mandát a je to proti záujmom občanov Slovenska. Spoločne sa hlásime k uzneseniu, ktorým žiadame vládu o dôsledné rešpektovanie nášho ukotvenia v EÚ a NATO, spoluprácu s našimi partnermi a susedmi, a jednoznačné odmietnutie ruskej agresie na Ukrajine,“ píšu opozičné strany v spoločnom vyhlásení.

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde chce opozícia podať ešte dnes. V parlamente má spolu 71 hlasov.

Michal Šipoš z hnutia Slovensko oceňuje, že celá opozícia ide spoločne do odvolávania premiéra. PS, SaS a KDH sa v predchádzajúcich mesiacoch spolupráci s týmto hnutím skôr vyhýbali. Igor Matovič na tlačovke nevystúpil.

„Štát je v absolútnom kolapse, nič tu nefunguje,“ povedal a podobne ako opoziční lídri kritizuje, že dnes do parlamentu neprišli koaliční poslanci a neumožnili rokovanie o zahraničnom ukotvení Slovenska.

Na spoločnom vyhlásení opozičných strán nevystúpil líder hnutia Slovensko Igor Matovič – pre médiá to vysvetlil tým, že za spojenie opozície má v hnutí Slovensko zásluhu práve Šipoš, preto na spoločnom vyhlásení strán rozpráva on.

Správu budeme aktualizovať