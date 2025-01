Zriadenie žandárskeho zboru spôsobí len chaos, vláda podľa Bátora tuneluje rozpočet nezmyselnými nápadmi

Policajný zbor sa takmer rozpadá

Úlohy žandárskeho zboru

14.1.2025 (SITA.sk) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) odmieta nápad vlády na vytvorenie žandárov ako ďalšej ozbrojenej a poriadkovej zložky. Ako progresívci zdôraznili v stanovisku, zriadenie zboru spôsobí len chaos, ktorý v ozbrojených zložkách zhorší už dnes zlú situáciu. Vláda chce vytvoriť novú kategóriu príslušníkov, ktorí patria pod vojenskú políciu, no vykonávajú úlohy aj pod Policajným zborom . Ozbrojená zložka, ktorej príslušníci - vojaci budú môcť všetko, od kontroly áut a osôb, cez stráženie hranice až po použitie zbrane. Toto je predstava tejto vlády o poriadku. Navyše v čase, keď ostatné štáty posilňujú svoju obranu, naša vláda jej rozpočet tuneluje takýmito nezmyselnými nápadmi," uviedol bezpečnostný expert PS Peter Bátor Podľa bývalého policajného prezidenta a poslanca Jaroslava Spišiaka sa momentálne Policajný zbor takmer rozpadá, vedenie rezortu vnútra ignoruje potrebné reformy, no minister vnútra a minister obrany sa dohodli, že to, čo dnes Slovensko potrebuje najviac, je nový bezpečnostný zbor."Takýto systém potrebuje jasne definované kompetencie aktérov, riadiace právomoci, ale napríklad aj princípy geografického prideľovania príslušníkov. V návrhu však nie je ani zmienka o plánovaní výkonu týchto príslušníkov, či o systéme reakcie na okamžité bezpečnostné potreby. Je zjavné, že je ušitý horúcou ihlou a len ďalej pridáva ku chaosu, ktorý táto vláda vytvára v bezpečnostnom sektore," vyhlásil Spišiak.Ochrana života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb, a ochrana majetku, zabezpečovanie verejného poriadku, dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a tiež kontrola hraníc by mal byť úlohami žandárskeho zboru, ktorého zriadenie navrhuje ministerstvo obrany Ako vyplýva z návrhu zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti Slovenskej republiky v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti, žandári by mali podporovať plnenie úloh Policajného zboru a Vojenskej polície "Úlohy budú plniť profesionálni vojaci, ktorí absolvovali odborné školenie, výcvik, ktoré bude realizovať alebo zabezpečovať Vojenská polícia, príslušníci Policajného zboru, ktorí sú vojakmi pohotovostných záloh a bývalí príslušníci Policajného zboru, ktorí sú vojakmi operačných záloh alebo vojakmi pohotovostných záloh," uviedol rezort obrany. Keďže žandársky zbor bude podporovať plnenie úloh Policajného zboru a Vojenskej polície, oprávnenia žandára budú podľa ministerstva obrany obdobné ako oprávnenia policajtov.