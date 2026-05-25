 24hod.sk    Z domova

25. mája 2026

Opozícia predstavila spoločného kandidáta na post predsedu Košického kraja. Aké má podľa prieskumu šance na úspech? – VIDEO


Karel Hirman, ktorého na kandidatúru navrhla strana Demokrati, kandidovať nebude. Opozičné strany predstavili výsledky prieskumov i rozhodnutie o spoločnom kandidátovi na post predsedu



25.5.2026 (SITA.sk) - Karel Hirman, ktorého na kandidatúru navrhla strana Demokrati, kandidovať nebude.


Opozičné strany predstavili výsledky prieskumov i rozhodnutie o spoločnom kandidátovi na post predsedu Košického samosprávneho kraja. Spoločným kandidátom opozície bude Marián Porvažník, Karel Hirman, ktorého navrhovala strana Demokrati, kandidovať nebude. Porvažníka ako kandidáta predstavilo hnutie Progresívne Slovensko, postupne mu vyjadrili podporu aj strany Za ľudí a Sloboda a Solidarita, a tiež Hnutie Slovensko.

Demokratické opozičné strany už skôr avizovali, že sa spájajú a plánujú podporiť jedného kandidáta, ktorému budú dávať najväčšiu šancu na víťazstvo prieskumy verejnej mienky. Viaceré z nich v prvej polovici apríla podpísali memorandum, kde sa dohodli, že postavia silného spoločného kandidáta proti súčasnému vedeniu košickej župy.

Podľa prieskumu agentúry AKO, ktorý bol realizovaný v dňoch 15. až. 18. mája na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov, skončil Porvažník na druhom mieste za súčasným košickým župnom Rastislavom Trnkom, a to so ziskom 17 percent hlasov. Trnka by podľa prieskumu zvíťazil s podporou 43,9 percenta respondentov.

Hirman sa v prieskume umiestnil na piatom mieste, volilo by ho 8,6 percenta opýtaných. Predbehla ho košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) aj poslanec NR SR Igor Šimko (Hlas-SD), obaja mali zhodne po 12,5 percenta hlasov. V prieskume nezávislý kandidát Tibor Géci získal podporu 4,2 percenta, nezávislý kandidát Džemal Kodrazi by mal 1,3 percenta hlasov.


Zdroj: SITA.sk - Opozícia predstavila spoločného kandidáta na post predsedu Košického kraja. Aké má podľa prieskumu šance na úspech? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

