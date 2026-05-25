Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Obmedzenie počtu obyvateľov na desať miliónov? Švajčiarov čaká hlasovanie o kontroverznom návrhu
Iniciatíva s názvom „Nie Švajčiarsku s desiatimi miliónmi obyvateľov" tvrdí, že krajina s približne 9,1 milióna obyvateľov už nezvláda dôsledky „masovej migrácie". Švajčiari budú na ...
Švajčiari budú na budúci mesiac hlasovať o iniciatíve, ktorá má obmedziť počet obyvateľov krajiny na desať miliónov. Návrh presadzuje pravicová Švajčiarska ľudová strana (SVP), známa odporom voči imigrácii a užším vzťahom s Európskou úniou.
Iniciatíva s názvom „Nie Švajčiarsku s desiatimi miliónmi obyvateľov“ tvrdí, že krajina s približne 9,1 milióna obyvateľov už nezvláda dôsledky „masovej migrácie“. Jej podporovatelia vinia prisťahovalectvo z nedostatku bývania, rastu nájomného, dopravných zápch, preplnených vlakov, rastúcej kriminality či tlaku na zdravotníctvo.
Ohrozenie širších dohôd s Bruselom
Návrh požaduje, aby počet obyvateľov neprekročil hranicu desať miliónov pred rokom 2050. Ak by populácia prekročila 9,5 milióna obyvateľov ešte pred týmto termínom, vláda by musela prijať opatrenia najmä v oblasti azylu a zlučovania rodín.
V prípade, že by krajina napriek tomu dosiahla hranicu desať miliónov obyvateľov, Švajčiarsko by podľa návrhu muselo po dvoch rokoch vypovedať dohodu o voľnom pohybe osôb s Európskou úniou. To by mohlo ohroziť širšie dohody s Bruselom, ktoré Švajčiarsku zabezpečujú prístup na jednotný európsky trh.
Občania môžu iniciatívu odmietnuť v referende
Švajčiarska vláda, parlament aj väčšina ostatných politických strán vyzývajú občanov, aby iniciatívu v referende 14. júna odmietli. Upozorňujú na možné vážne hospodárske a bezpečnostné dôsledky vrátane ohrozenia spolupráce v rámci schengenského a dublinského systému.
Podľa viceprezidenta liberálnej strany FDP Cyrila Aellena by zrušenie dohôd s Európou bolo „úplne kontraproduktívne“. Zároveň upozornil, že spomalenie populačného rastu by mohlo negatívne zasiahnuť dôchodkový systém aj sociálne zabezpečenie a zvýšiť životné náklady.
Štúdia Ženevskej univerzity varovala, že obmedzenie pracovnej sily by malo negatívny dopad na ekonomiku v čase starnutia populácie a nedostatku pracovníkov. Cudzinci tvorili ku koncu roka 2024 približne 27,4 percenta obyvateľov Švajčiarska. Od zavedenia voľného pohybu osôb v roku 2002 sa populácia krajiny zvýšila približne o 1,7 milióna ľudí, najmä vďaka prisťahovalectvu.
Zdroj: SITA.sk - Obmedzenie počtu obyvateľov na desať miliónov? Švajčiarov čaká hlasovanie o kontroverznom návrhu © SITA Všetky práva vyhradené.
