Opozícia protestuje proti vláde Viktora Orbána, chce európske Maďarsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 16. septembra (TASR) – Niekoľko tisíc Maďarov sa v nedeľu popoludní zhromaždilo na budínskom Námestí Józsefa Bema v Budapešti, aby vyjadrili svoj nesúhlas s politikou vlády premiéra Viktora Orbána. Pod heslom. demonštrujú sympatizanti Demokratickej koalície, Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a strany Dialóg (Párbeszéd).Protest je reakciou na stredajšie schválenie kritickej správy o stave demokracie v Maďarsku poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, čo maďarská opozícia zhodne vníma ako kritiku krokov Orbánovho kabinetu. Strana Jobbik a ochranárska strana LMP sa aj napriek tomu, že Orbánovu vládu takisto ostro kritizujú, k demonštrácii odmietli pridať.V normálnej demokracii by podľa MSZP vláda mala odstúpiť po hlasovaní, v ktorom europoslanci odsúdili jej činnosť.povedal minulú stredu socialistický europoslanec István Ujhelyi.Predseda DK a expremiér Ferenc Gyurcsány zdôraznil, že Európa si už splnila svoju úlohu.dodal Gyurcsány.Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás v reakcii na pripravovaný nedeľňajší protest podotkol, že opozičná akcia prospeje iba premiérovi Orbánovi.dodal predstaviteľ maďarskej vlády.Jobbik k správe prijatej v Štrasburgu vyhlásil, že Maďarsko padlo za obeť mocenskej arogancii, politike bez kompromisov a bezbrehému hladu po peniazoch zo strany Fideszu. Správa o stave Maďarska nehovorila o prisťahovalectve, o Sorosovi, ani o hraničných zábranách, ako sa to snaží prezentovať Orbánova vláda, ale kritizuje stav právneho štátu a demokracie v Maďarsku, zdôraznil Jobbik.Podľa LMP za vzniknutú situáciu nesie zodpovednosť výhradne Orbán a vládny Fidesz, prípadné odňatie hlasovacieho práva Maďarsku v orgánoch EÚ by ale za hriechy vlády a premiéra trestalo maďarských občanov.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)