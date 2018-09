Zákazy vjazdu do nemeckých miest môžu zasiahnuť vyše milión dieselov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Berlín 16. septembra (TASR) - Zákaz vjazdu starších dieselov do miest sa môže v Nemecku dotknúť až 1,3 milióna vozidiel. Vyplýva to z odpovede spolkového ministerstva dopravy pre parlamentnú frakciu Zelených.Z týchto čísiel sú však vyňatí ľudia, ktorí pravidelne dochádzajú do miest z okolia. Zákaz vjazdu navyše musia schváliť správne súdy vo všetkých obciach z dôvodu vysokých hodnôt škodlivín v ovzduší.Dopravný expert Zelených Oliver Krischer pre agentúru DPA uviedol:dodal.Podľa údajov ministerstva v 43 mestách s ovzduším najviac znečisteným oxidmi dusíka je registrovaných zhruba 475.000 áut normy Euro 4 a približne 840.000 novších dieselov normy Euro 5. Staršie uvedené autá sa predávali do začiatku roka 2011, novšie do septembra 2015.Medzi najviac znečistené veľkomestá patria Berlín, Hamburg, Mníchov a Kolín, medzi menšími mestami sú to Reutlingen, Düren, Mühlacker alebo Schwerte. Hamburg medzičasom zaviedol čiastočné obmedzenie vjazdu starších dieselov, Stuttgart a Frankfurt nad Mohanom ich plánujú.O hardvérových úpravách sa zatiaľ nerozhodlo, keďže na úrovni spolkovej vlády sa stále vedú spory, či sú možné a vhodné.