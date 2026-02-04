|
Streda 4.2.2026
Meniny má Veronika
04. februára 2026
Opozícia reaguje na slová Žilinku. Grendel hovorí o nečistom úmysle premiéra a Gröhling o jasnej obžalobe Ficovej vlády – VIDEO
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) a minister vnútra
4.2.2026 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by mali odniesť svoju demisiu do Prezidentského paláca. Povedal to v stredu poslanec národnej rady za Hnutie Slovensko Gábor Grendel v reakcii na tlačovú besedu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, na ktorej prezradil, o čom sa rozprával s premiérom Robertom Ficom.
"Maroš Žilinka hovorí, že stav v oblasti boja proti korupcii je katastrofálny a že to spôsobila táto vládna koalícia novelou Trestného zákona. Doslova povedal, že ide o nevydarený experiment a boj proti korupcii skokovo padol oproti predchádzajúcim rokom a že to nie je tým, že by sa korupcia nepáchala," podčiarkol Grendel.
Podľa jeho slov sa stalo presne to, na čo upozorňovali od prvého dňa, a to, že skrátenie premlčacích lehôt, zníženie trestných sadzieb a reorganizácia v Policajnom zbore spôsobia, že sa bude viac korumpovať a kradnúť, zároveň menej vyšetrovať a súdiť.
"Vláda pomohla páchateľom korupčných trestných činov, zlodejom, úplatkárom. To je naozaj na uterák a po dnešku to už nehovorí len opozícia, ale hovorí to generálny prokurátor a dokazuje to konkrétnymi číslami a štatistikami," zdôraznil.
Podotkol, že nebyť toho, že médiá vypátrali, že sa na Generálnej prokuratúre SR konalo stretnutie Fica so Žilinkom, tak by sa verejnosť o tom vôbec nedozvedela. Podľa neho ide o jasný signál, že úmysel premiéra, s ktorým tam išiel, nebol čistý.
Žilinka na tlačovej besede povedal, že "korupcia na Slovensku je katastrofálna" a "zmena Trestného zákona a štruktúr polície bola chyba". Exminister vnútra Roman Mikulec s tým súhlasí, podľa neho korupcia prekvitá.
"Vidíme to dennodenne na rôznych kauzách, tendroch a biznisoch, ktoré si tu dohadzujú. Milióny sa vyhadzujú na jazierka na golfových ihriskách a haciendy nakúpené z financií Európskej únie. Toto je vizitka premiéra krajiny a je nemysliteľné, aby namiesto pomáhania občanom chodil na generálnu prokuratúru žiadať generálneho prokurátora, aby zmenil štatistiky," kritizoval Mikulec.
Stredajšia tlačová konferencia generálneho prokurátora bola podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislava Gröhlinga jasnou obžalobou vlády Roberta Fica v priamom prenose.
"Maroš Žilinka otvorene potvrdil, že korupcia pod touto vládou prekvitá absolútne všade. To, čo cítia ľudia a my v parlamente, teraz potvrdil aj generálny prokurátor. Korupcia prekvitá v tomto štáte pod vedením Roberta Fica. Jediné, čo dokázal za tie dva roky je ochrániť svojich kamarátov, korupčníkov, zlodejov, mafiánov a táto korupcia prerástla úplne celý štát," vyhlásil predseda SaS. Fico sa podľa Gröhlinga išiel k Žilinkovi dohodnúť, aby prokuratúra prehodnotila kritiku toho, že vláda úmyselne zlyháva v boji proti korupcii.
"Chcel (Fico) sa nejako dohodnúť. Jemu je to vlastné. Vždy sa chce nejako dohodnúť a ochrániť sám seba a kamarátov," doplnil Gröhling. Tým, že mu Žilinka neprikývol, bude ďalším krokom Fica brutálny tlak na Generálnu prokuratúru SR a na Žilinku.
"Smerácki kumpáni spustia novú vlnu útokov na generálnu prokuratúru, aby ho z tej funkcie dostali. Neposlúchaš? Nechceš sa s nami dohodnúť? Tak ťa nejakým spôsobom odstránime," povedal predseda SaS.
Ako dodal, stredajšie vyjadrenia Žilinku sú na demisiu vlády. Odstúpiť by však podľa neho mali okamžite minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister spravodlivosti Boris Susko, ktorí sú zodpovední za to, že korupcia na Slovensku prekvitá.
Exministerka spravodlivosti a poslankyňa za SaS Mária Kolíková ocenila, že generálny prokurátor prehovoril o stretnutí s Ficom a o stave Slovenska v boji proti korupcii. Ocenila tiež to, že Žilinka nedovolil, aby sa toto stretnutie uskutočnilo len medzi štyrmi očami a zúčastnili sa na ňom aj námestníci generálneho prokurátora.
"Zjavne premiér prišiel sám. Ale Žilinka nedovolil, aby to stretnutie prebiehalo takto," dodala Kolíková. Je podľa nej dôležité, aby generálny prokurátor jasne vystupoval a bolo ho počuť, a to najmä v čase, keď je krajina očividne vydaná napospas korupcii a organizovanému zločinu. Kolíková je rovnako názoru, že správa, ktorú dnes predniesol Žilinka, je na demisiu vlády.
Informácie k stretnutiu Fica s generálnym prokurátorom Žilinkom podľa poslankyne a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej nastavujú Ficovej vláde to najhoršie zrkadlo.
"Generálny prokurátor potvrdil to, na čo upozorňujeme v opozícií od začiatku: Stav boja proti korupcii je katastrofálny, trestná novela a zmeny v polícií sú nevydareným experimentom, a predovšetkým, za Fica sa začali tváriť, že korupcia neexistuje, nebol odhalený jediný prípad korupcie na najvyšších miestach a počet stíhaných klesol o 70 percent," povedala Remišová s tým, že táto štatistika jasne hovorí o tom, že vláda rozviazala ruky zločincom tak, že sa na to nemôže pozerať už ani generálna prokuratúra.
"Za vrchol chrapúnstva pokladám ale to, že Fico si nakráča na Generálnu prokuratúru SR a od Žilinku žiada, aby prokuratúra prehodnotila svoj kritický postoj k oblasti boja proti korupcii, ktorá jasne ukazuje prozločinecké dôsledky vládnej politiky. Je to absurdné a vrcholne drzé, aby sa Fico akýmkoľvek spôsobom snažil ovplyvňovať nezávislý orgán len preto, aby zakryl dôsledky politiky pomoci zločincom a korupčníkom, ktorou vládna koalícia fatálne poškodzuje našu krajinu," uzavrela poslankyňa.
