 24hod.sk    Z domova

04. februára 2026

SaS kritizuje predražený prenájom Sociálnej poisťovne v Nitre, upozorňuje na možné rodinné prepojenia – VIDEO


Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) upozornila na nevýhodný prenájom priestorov pre Sociálnu poisťovňu v ...



6788d4e59613d032510613 676x451 4.2.2026 (SITA.sk) - Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) upozornila na nevýhodný prenájom priestorov pre Sociálnu poisťovňu v Nitre. Poisťovňa si mala priestory prenajať od súkromnej firmy za vyšší nájom, ako firmu stála kúpa samotnej budovy. Tú mala súkromná spoločnosť krátko predtým odkúpiť od Slovenskej pošty.

Prieskum trhu


SaS poukázala aj na možné prepojenie riaditeľky nitrianskej pobočky Sociálnej poisťovne s majiteľkou firmy, od ktorej si poisťovňa priestory prenajala. Podľa Sociálnej poisťovne bola cena stanovená po prieskume trhu a zodpovedá trhovým cenám prenájmov v regióne. Možný konflikt záujmov sľubuje preveriť.

Poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková priblížila, že v decembri 2024 predala Slovenská pošta budovu v Nitre súkromnej spoločnosti RK Consulting za 365 000 eur.

„Už o dva mesiace neskôr, teda vo februári 2025, táto firma prenajala budovu, ktorú kúpila od štátu za 365 000 eur Sociálnej poisťovni, štátnej organizácii, za 440 000 eur na tri roky. Jedna štátna inštitúcia predá budovu za 365 000 eur a o dva mesiace na to si ju iná štátna inštitúcia prenajme na tri roky drahšie ako bola pôvodná kúpna cena,“ uviedla Bajo Holečková.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


SaS tiež upozornila, že riaditeľka Sociálnej poisťovne v Nitre je rodinne prepojená s majiteľkou spomínanej spoločnosti a v minulosti figurovali aj v jednej firme. „Sociálna poisťovňa musí okamžite odpovedať a transparentne vysvetliť, ako stihla poisťovňa spraviť súťaž na prenájom za dva mesiace. Ako vyzeral prieskum trhu? Ako je možné, že Sociálna poisťovňa prenajala budovu od rodiny a majetkovo prepojenej osoby s riaditeľkou pobočky v Nitre,“ pýtala sa poslankyňa.

Nevýhodný nájom


Sociálna poisťovňa tvrdí, že nové priestory v Nitre potrebovali pre posudkových lekárov a registratúru. „Cena bola stanovená po prieskume trhu, zodpovedá trhovým cenám za prenájom v tomto regióne a je nižšia ako cena, ktorú dovtedy Sociálna poisťovňa platila v dvoch iných priestoroch. Ak sa však potvrdí možný konflikt záujmov pani riaditeľky v Nitre, generálny riaditeľ a Dozorná rada Sociálnej poisťovne budú konať,“ uviedol v stanovisku hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Bajo Holečková pripomenula, že Sociálna poisťovňa spravuje peniaze zo štátneho rozpočtu, z odvodov ľudí a je povinná efektívne využívať verejné zdroje. „Namiesto toho tu vidíme predražené nákupy a predražený prenájom,“ dodala.

SaS žiada Sociálnu poisťovňu, aby nevýhodný nájom okamžite zrušila. Avizujú, že o celej veci chcú rokovať na sociálnom výbore v parlamente. „Ak k náprave nedôjde, podáme trestné oznámenie pre podozrenie z porušenia povinností pri správe cudzieho majetku,“ uviedla Bajo Holečková.


Zdroj: SITA.sk - SaS kritizuje predražený prenájom Sociálnej poisťovne v Nitre, upozorňuje na možné rodinné prepojenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

