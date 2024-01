Opozícia sa pokúsi odvolať Blahu z funkcie podpredsedu parlamentu (naživo)

„Demonštratívne odstránenie symbolov sveta, do ktorého Slovenská republika patrí a cynické nahradenie portrétu prezidentky SR krvavým znakom sveta, od ktorého sme sa pred vyše tridsiatimi rokmi zbavili, považujeme za prekročenie Rubikonu a poníženie demokracie na Slovensku,“ uvádza sa v návrhu na odvolanie Blahu. Jeho konanie opozícia označila za nehorázne, neúctivé a nehodné pozície podpredsedu Národnej rady SR. Zároveň poukázala na spoločenské dopady správania verejného funkcionára. „Aký by sme dali odkaz našim deťom a mládeži, ak by sme boli ochotní takéto pohŕdavé správanie akceptovať? Naozaj chceme našim deťom ukázať, že je úplne v poriadku mať na stene namiesto oficiálneho portrétu prezidenta SR obraz zahraničného masového vraha?" pýtajú sa predkladatelia návrhu.Zdôrazňujú, že Che Guevara bol masovým vrahom a zločincom, ktorý vlastnoručne a so sadistickou krutosťou zabíjal politických oponentov. „Ideme vari diskutovať, či zabitie odhadom 200 ľudí v časovom rozpätí niekoľkých mesiacov je masová vražda, alebo nie?", uvádza sa v návrhu.Poslanci prízvukujú, že Slovensko si zažilo 41 rokov komunistickej diktatúry a akékoľvek koketovanie s týmto režimom je neprijateľné. Napokon, Slovensko má už štvrťstoročie aj zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ustanovenia v Trestnom zákone , ktoré postihujú propagovanie tohto režimu.