Kallasová: Západ potrebuje zvýšiť vojenskú pomoc Ukrajine, aby mohla Rusku zasadiť rozhodujúci úder

16.1.2024 (SITA.sk) - Európa má tri až päť rokov na to, aby sa pripravila na možnú vojenskú hrozbu zo strany Ruska na východnom krídle Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedala to estónska premiérka Kaja Kallasová Tá sa odvolávala na odhady estónskych tajných služieb, podľa ktorých by v prípade hypotetického prímeria na Ukrajine trvalo Rusku tri až päť rokov, kým by obnovilo vojenskú hrozbu na hraniciach východných členov NATO.„Veľmi záleží na tom, ako sa nám podarí zachovať našu jednotu a naše postavenie voči Ukrajine. Pretože Rusko potrebuje pauzu a táto pauza je na zhromaždenie zdrojov a síl. Slabosť provokuje agresorov," povedala Kallasová.Západ preto podľa estónskej premiérky potrebuje zvýšiť vojenskú pomoc Ukrajine , aby mohla zasadiť rozhodujúci úder a pripraviť Rusko o možnosť ohrozovať svojich susedov na dlhé roky.