Opozícia: V kauze únosu Vietnamca treba vypočuť zainteresovaných

Na archívnej snímke Ľubomír Galko (SaS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. júla (TASR) - Pracovníkov bratislavského letiska, palubný personál vládneho špeciálu, jeho pilotov aj ochrankárov, ktorí prišli do kontaktu s vietnamskou delegáciou pri únose ich občana do vlasti, treba zbaviť mlčanlivosti a verejne vypočuť. Tvrdia to predstavitelia opozičných strán OĽaNO a SaS, ktorí preto iniciujú mimoriadne rokovanie Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.uviedol poslanec Gábor Grendel (OĽaNO).Podľa jeho slov ak nemecký súd konštatuje, že o tom nemá pochybnosti, tak sa touto témou treba vážne zaoberať.odkázal.Podpredseda SaS Ľubomír Galko je takmer na sto percent presvedčený, že slovenské štátne orgány participovali na tomto medzinárodnom zločine.povedal.Galko si zároveň nemyslí, že Vietnamci naše orgány oklamali.zdôraznil.Opozícia tu má podľa jeho slov očakávania najmä od Generálnej prokuratúry SR, ktorá sa vyjadrila, že povie viac, ako bude postupovať.dodal Galko.Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo uviedli, že nemali informácie o tom, že Slovensko poskytovalo akúkoľvek súčinnosť pri únose vietnamského podnikateľa. V máji 2018 to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že ho o tom informovali predstavitelia spravodajských služieb. Pripomenul, že ak by nemecká strana okamžite po únose, ktorý bol zachytený na kamery, informovala medzinárodné inštitúcie, Slovensko mohlo byť obozretnejšie.