Bitcoin je pre väčšinu amerických investorov riskantná investícia

Washington 31. júla (TASR) - Iba 2 % amerických investorov doteraz investovalo do digitálnej meny bitcoin. Ukázal to najnovší prieskum Gallupovho inštitútu a banky Wells Fargo.V rámci prieskumu bolo oslovených takmer 2000 investorov, ktorí do akcií, dlhopisov a podielových fondov vložili viac než 10.000 USD (8558,71 eura). Zhruba 75 % z nich je presvedčených, že bitcoin je veľmi riskantná investícia.Aj keď väčšina oslovených uviedla, že vonkoncom nemajú v pláne bitcoin kupovať, zhruba každý štvrtý sa o kryptomenu zaujíma, nemajú však v pláne do meny v najbližšej budúcnosti investovať. Záujem investovať do digitálnej meny bitcoin už v blízkej budúcnosti dalo najavo menej než 1 % oslovených investorov.