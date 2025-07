Opozícia vytýka Hlasu pôžičku od sestry Pellegriniho. Podľa Demokratov by mal Šutaj Eštok odstúpiť z postu ministra – VIDEO

Financie použité na prezidentskú kampaň

25.7.2025 (SITA.sk) - Časť opozície vytýka strane Hlas-SD pôžičku od sestry prezidenta Petra Pellegriniho . Mimoparlamentní Demokrati sú toho názoru, že predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok by mal odstúpiť zo svojej funkcie ministra vnútra a polícia by ho mala vyšetrovať.Podľa strany priznal zámerné porušenie zákona, prípad by teda mala podľa nich riadne prešetriť polícia, prípadne by sa mu mal venovať aj generálny prokurátor Maroš Žilinka . Ide o reakciu politického subjektu na vyjadrenie Šutaja Eštoka, že financie, ktoré strane darovala prezidentova sestra, neboli vykázané tak, ako káže zákon, pretože by si z nich robila žarty satirická stránka Zomri.Podľa dostupných informácií totiž ešte pred prezidentskými voľbami z jari 2024 firma Evy Pellegrini požičala strane Hlas 300-tisíc eur. Prostriedky mali byť následne použité na prezidentskú kampaň Pellegriniho, ktorý v tom čase Hlasu predsedal. Pôžičku mali podľa zákona priznať do 30 dní od uzatvorenia zmluvy, reálne tak ale učinili až dodatočne.Za jej včasné nezverejnenie ale strane hrozí pokuta od Štátnej volebnej komisie. Tú sú podľa predsedu Hlasu pripravení zaplatiť. Prezidentskú kampaň zákon neumožňuje financovať z pôžičiek či štátneho príspevku pre politické strany, prípustné sú dary.Šutaj Eštok najnovšie zamlčanie pôžičky v rozhovore pre Hospodárske noviny obhajoval, že išlo o "taktické dôvody" pretože na strane nechceli, aby to niekto zneužil v kampani. Ešte predtým strana hovorila o administratívnej chybe, následne o upozornení Štátnej volebnej komisie. Pôžička od sestry prezidenta bola podľa Šutaja Eštoka splatená vlani z darov pre stranu.„Toto je absurdné. Najprv sa niekoľko dní vyhovárajú predstavitelia Hlasu a nemajú ani toľko chochmesu, aby si aspoň skoordinovali stanoviská, pretože každý podal iné vysvetlenie. A potom sa predseda Hlasu prizná, že zámerne porušil zákon. Ak je polícia ešte ako-tak nezaujatá a postupuje výlučne podľa predpisov, musí začať konať sama. Tiež budeme sledovať, ako zareaguje generálny prokurátor, pretože je nemysliteľné, aby osoba, ktorá má na starosti Policajný zbor, zámerne porušovala zákon a zostala bez riadneho vyšetrenia. Počkáme niekoľko dní a ak sa vec nepohne, podáme trestné oznámenie,“ vraví predseda Demokratov Jaroslav Naď . Na ministra vnútra apeloval, aby pre nezrovnalosti s financovaním odstúpil.„Evidentne celé vysvetlenie pôžičky od pani Pellegrini je klamstvo. Kto má ešte veriť ministrovi vnútra a prezidentovi tejto krajiny? Najprv to bola administratívna chyba, potom ich upozornila Štátna volebná komisia, teraz je to zrazu stratégia, "lebo Zomri". Ak by bolo všetko s kostolným poriadkom, aký problém je povedať, že tu je firma sestry pána Pellegriniho, ktorej sa darí a ktorá sa rozhodla podporiť svojho brata? Bolo by to jasné a pochopiteľné,“ dodal podpredseda Demokratov Juraj Šeliga Vyjadril i názor, že celá prezidentská kampaň nebola férová. Kritikou nešetrila ani predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová . Podobne ako Demokrati vyzvala na odstúpenie šéfa rezortu vnútra.„Strana Hlas sa definitívne priznala, že zákony sú pre nich len trápna prekážka, ktorú obchádzajú, ak sa im to práve hodí a prezident Slovenska, ktorý mal byť vzorom dodržiavania ústavy, sa do prezidentského paláca dostal len vďaka porušovaniu zákonov a za utajené peniaze od sestry. A namiesto priznania viny sa predseda strany Hlas vyhovára na satirické stránky. Toto nie je komédia. Toto je politická mafia v priamom prenose,“ myslí si Remišová.Podľa nej nešlo o chybu, ale o úmyselné porušenie zákona. Za vrchol cynizmu považuje to, že o pokute rozhoduje samotné ministerstvo vnútra, ktorému Šutaj Eštok šéfuje, a na celý proces dohliada volebná komisia pod vedením ich politických nominantov.Remišovej strana tiež navrhuje, aby vznikol nezávislý volebný dohľad mimo dosahu strán a ministerstiev, a o porušení volebných zákonov nerozhodovali úrady podriadené politikom.Presadzovať chce aj najvyššie možné tresty za vedomé porušenia zákona o politických stranách a kampaniach, symbolické pokuty podľa subjektu nemajú odstrašujúci charakter. Zároveň je Za ľudí za to, aby štátne orgány mali povinne zverejňovať všetky rozhodnutia štátnych orgánov vo volebných sporoch do troch dní, aby sa predišlo ich tichému „zameteniu pod koberec“.„Pellegrini vyhral voľby vďaka trojnásobnému klamstvu – šíril strach, očierňoval protikandidáta a podvádzal pri financovaní kampane. Dnes máme prezidenta, ktorý namiesto zodpovednosti ponúka výhovorky, a ministra vnútra, ktorý vedome porušuje zákon,” uviedla Remišová.Šutaj Eštok by mal podľa nej odstúpiť z funkcie ministra vnútra, je toho názoru, že jeho zotrvanie na tejto pozícii by bolo absolútnym výsmechom ako voči policajtom, ktorí majú dohliadať na dodržiavanie zákonov, tak aj voči všetkým občanom. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) neapeluje na ministrovo odstúpenie, no vyzýva na stiahnutie novely zákona o politických stranách, ktorú rezort vnútra nedávno predložil do parlamentu.„Zázračná sestra príde vždy vtedy, keď nevedia vysvetliť zdroje financovania. Tentoraz sa ale pre chyby vo vykazovaní úplne zamotali do svojich rozprávok a ich vysvetlenia o 300-tisíceurovej pôžičke nie sú vôbec dôveryhodné,“ okomentovali liberáli. MV SR vyzvali, aby stiahlo svoj návrh novely zákona o politických stranách.„Predkladateľ Matúš Šutaj Eštok sa absolútne spreneveril a je zjavné, že férová politická súťaž ho len otravuje,“ tvrdí SaS. Poukazuje aj na to, že Šutaj Eštok tvrdil, že na nezrovnalosti prišli sami, potom je tu verzia, že na to upozornila volebná komisia, potom sa zas ukázalo, že podpredsedníčka Hlasu Denisa Saková nemá prehľad o tom, či pôžičku už splatili...„Toto je absolútne diskvalifikačné a neexistuje vesmír, v ktorom by táto strana mohla zasahovať do volebných pravidiel. Ak za navrhovanú zmenu volebných pravidiel zodpovedá človek, ktorý zlyhal vo vlastnej praxi, tak treba veľmi spozornieť. Keby sa to stalo inej strane, Šutaj Eštok by zvolával tlačové konferencie a žiadal vyšetrovanie. Teraz len mávne rukou a všetko zvalí na ‘administratívnu chybu’. To je výsmech demokracie!“ dodáva SaS.Reakciu samotného prezidenta zachytila v reportáži z výcviku Národných obranných síl, ktorého sa nedávno zúčastnil, televízia Markíza . „Čo sa na tom zlé stalo?“ spytoval sa redaktorky. „Nič sa neutajilo. Ja som nič neutajil. Pôžička prišla, bola naspäť vrátená,“ uviedol.„No tak za to musí Hlas zaplatiť sankciu a je to vybavené,“ zareagoval na slová o tom, že pôžička nebola zverejnená včas. Práve v predmetnej reportáži Šutaj Eštok hovoril o administratívnej chybe, za ktorú sa ospravedlnil.Dodal, že po upozornení Štátnou komisiou pre voľby chybu opravili a informáciu zverejnili. Strana ale krátko predtým poskytla stanovisko, v ktorom uviedla, že na chybu prišla pri internej kontrole a následne informáciu o pôžičke doplnila.