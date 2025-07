EDIH Cassovium pomohlo vyše stovke firiem. Šancu máte aj vy

Kvalitu garantujú uznávaní experti

25.7.2025 (SITA.sk) -Konzorcium EDIH Cassovium je jediným mimobratislavským z piatich EDIH-ov na Slovensku. Zameriava sa na pomoc s aplikovanými technológiami, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti a mnohé ďalšie. Prínosom je tiež poradenstvo ohľadom digitálnych technológií, odborná príprava či prepájanie kontaktov. EDIH Cassovium tvoria tri kľúčové inštitúcie z východného Slovenska – Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a klaster Košice IT Valley.Do jeho portfólia služieb patria aj dátové analytické služby, služby s využitím umelej inteligencie, strojové učenie, internet vecí, implementácia úsporných energetických riešení, robotika, služby automatizácie, kybernetická bezpečnosť, alebo služby zamerané na školenia a upskilling zamestnancov.Samotná konkrétna pomoc spočíva v poskytovaní odborných poradenstiev, školeniach, prístupe k inovačným technológiám a finančnej podpore a najmä v poskytnutí know-how a podpore v oblasti digitálnych technológií.Gabriel Semanišin z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach hodnotí projekt EDIH Cassovium veľmi pozitívne."Väčšina firiem v našom okolí zabezpečuje predovšetkým denno-denné fungovanie a nemá kapacity a zdroje na to, aby sa venovali rozvoju, aj keď si uvedomujú, že je to potrebné. EDIH Cassovium je pre nich príležitosť, aby mohli zvýšiť svoju úroveň digitalizácie pomocou zdrojov EÚ a s využitím odbornej kapacity a expertízy partnerov projektu. My na UPJŠ sme zaznamenali najväčší záujem o služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, dátovej analýzy a aplikácie nástrojov umelej inteligencie," zhrnul a zdôraznil, že záujem bol na všetkých úrovniach – od inštruktáží a školení, cez vypracovanie koncepčných materiálov, štúdii a smerníc až po praktickú implementáciu.Jednotlivé firmy si môžu vybrať podľa svojich potrieb a uváženia oblasť, v ktorej sa im najviac zíde konkrétna pomoc. V ponuke je 160 služieb a ich kvalita je garantovaná uznávanými expertmi s dlhoročnou praxou. Služby je navyše možné prispôsobiť konkrétnym potrebám danej firmy.Doposiaľ bol najväčší záujem o konzultačné a analytické služby v oblasti analýzy a spracovania dát a aplikácií umelej inteligencie, služby pokročilej digitálnej gramotnosti a školenie základov kybernetickej bezpečnosti a smernice NIS2.Dokopy sa k dnešnému dňu zrealizovalo 112 služieb."Záujem o služby EDIH Cassovium vnímame ako veľmi pozitívny signál, že digitálna transformácia prestáva byť pre firmy len teoretickou témou. Počet viac ako 100 poskytnutých služieb za necelé dva roky ukazuje, že podnikatelia hľadajú konkrétnu pomoc," skonštatoval Miroslav Michalko, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. "Aj spätná väzba je veľmi povzbudivá. Firmy oceňujú najmä praktickosť služieb, individuálny prístup a to, že riešenia sú ,šité na mieru’. Niektoré z nich sa na nás opakovane obracajú s požiadavkou na ďalšiu službu, čo vnímame ako dôkaz dôvery a zároveň aj potreby dlhodobej podpory v oblasti digitalizácie."Z postupného nárastu záujmu o služby EDIH Cassovium má radosť aj výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková:"Vnímam otvorenosť firiem, chuť vzdelávať sa a zapájať sa do pilotných projektov či testovaní technológií. Zároveň si však uvedomujem, že pred nami je ešte veľa práce. Digitalizácia je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje nielen technické riešenia, ale aj zmenu myslenia a spôsobu fungovania." Pre mnohé podniky z jej pohľadu pritom zavedenie digitalizácie neznamená len snahu o zvyšovanie efektivity či konkurencieschopnosti, ale doslova "otázku prežitia v čoraz dynamickejšom a digitalizovanom prostredí".Podnikateľ Svätoslav Popovič z EDIH-u využil službu s názvom Tvorba 3D modelov s využitím princípov reverzného inžinierstva."Bola to určite obrovská pomoc a budem sa snažiť využiť aj ďalšie služby, ak to bude možné. Hodnotím to ako výbornú vec, keďže sme mohli plne využiť skenovacie a iné zariadenia na Technickej univerzite, ktoré by som za iných okolností zložito hľadal na rôznych miestach. Už na predošlom projekte som spolupracoval s Fakultou výrobných technológií Technickej univerzity, čo mi odporučili z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a od nich som sa neskôr dozvedel aj o EDIH Cassovium. Vnímam to ako mimoriadne prínosné," zhodnotil spokojne.Medzi individuálnymi službami sa najväčšej obľube tešia spracovanie analýzy pre aplikáciu metód strojového učenia a umelej inteligencie, aplikovaná digitalizácia administratívnych a účtovných procesov a informačná a kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov.EDIH Cassovium oficiálne sídli v areáli Technickej univerzity v Košiciach, v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM na ulici Boženy Němcovej 5. Typickými žiadateľmi sú malé a stredné podniky, ale aj základné a stredné školy či napríklad startupy.Riaditeľ UVP Technicom Miroslav Michalko vidí najväčší potenciál v podpore malých a stredných podnikov pri zavádzaní umelej inteligencie a moderných digitálnych nástrojov do každodenného fungovania."Firmy majú často silné know-how vo svojom odbore, ale chýbajú im skúsenosti s praktickým využitím digitálnych riešení – najmä v oblasti dátovej analytiky, automatizácie a kybernetickej bezpečnosti," objasnil Miroslav Michalko so zdôraznením, že záujem prichádza najmä z výrobných firiem, IT sektora, ale aj zo sféry služieb – napríklad z logistiky, maloobchodu či vzdelávania. "Mnohí podnikatelia riešia podobné výzvy: ako zvýšiť efektivitu, znížiť náklady a lepšie využiť digitálne technológie vo svojej prevádzke. Prijímateľom sú však aj organizácie verejnej správy, ktoré v digitalizácií taktiež zaostávajú."Na webovej stránke edihcassovium.sk je dostupný katalóg s ponukou služieb. Ak si z nejakého dôvodu podnikatelia nedokážu vybrať, v rámci osobnej komunikácie je možné prípadne im službu upraviť na mieru. Klient má možnosť prijať pomoc de-minimis. Schéma de minimis je forma štátnej pomoci, ktorá je poskytovaná malým a stredným podnikom v rôznych oblastiach a sektoroch. Je založená na predpoklade, že pomoc do určitej výšky neovplyvňuje obchod a hospodársku súťaž v Európskej únii.Projekt EDIH CASSOVIUM je podporený z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti.