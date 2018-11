Opozícia vyzýva A. Danka aby sa pre rigoróznu prácu vzdal funkcie

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 15. novembra (TASR) – Opozičné strany vyzývajú predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS), aby sa pre medializované informácie o tom, že svoju rigoróznu prácu poskladal z viacerých cudzích textov, vzdal funkcie šéfa parlamentu. Ak tak neurobí dobrovoľne, začnú zbierať podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej sa ho pokúsia odvolať.SaS vyzýva Danka, aby sa stiahol z verejného života a na vlastné náklady nechal odstrániť svoj titul JUDr. zo všetkých verejných častí NR SR, kde ho nechal zverejniť. "uviedla Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Spätnej kontrole by mala byť podľa nej podrobená aj Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici.tvrdí poslankyňa.Opozičné OĽaNO vyzýva Danka, aby ešte vo štvrtok vyvrátil tieto podozrenia alebo vrátil titul JUDr. a vzdal sa funkcie predsedu NR SR. "uviedlo hnutie. Mimoparlamentné OKS tvrdí, že zverejnené informácie usvedčujú Danka z opakovaného klamstva a podvodu pri získaní akademického titulu doktora práv.napísala strana. K výzve, aby Danko odstúpil z postu šéfa parlamentu, sa pridali aj mimoparlamentné KDH a Spolu-občianska demokracia. "tvrdí predseda Spolu Miroslav Beblavý.Podľa Borisa Kollára z opozičného hnutia Sme rodina je evidentné, že podvody sú súčasťou života Danka aj v súkromí, čoho príkladom je podľa neho aj kauza okolo jeho rigoróznej práce.povedal Kollár. Predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko pripomenul, že Maďarsko, Španielsko, Nemecko ale aj Česko sú krajiny, kde ministri a prezident odstúpili už len pri podozreniach z plagiátorstva. "skonštatoval.Predseda NR SR Danko vo štvrtok reagoval, že sa nebude k téme svojej rigoróznej práce vyjadrovať do vyjadrenia sa príslušnej komisie, ktorá jeho prácu posúdi." povedal hovorca Tomáš Kostelník. Šéf parlamentu viac ako mesiac čelí tlaku médií i akademickej obce pre jeho rigoróznu prácu a podozreniam z neoprávneného získania titulu. Opoziční poslanci chceli 6. novembra na mimoriadnej schôdzi parlamentu odvolať Danka z funkcie. Program schôdze však nepodporila koalícia. Danko v ten istý deň informoval o sprístupnení práce.Denník N vo štvrtok informoval, že šéf parlamentu poskladal svoju rigoróznu prácu odovzdanú v roku 2000 z viacerých cudzích textov. Po úvode je podľa denníka odkopírovaných prvých 20 strán z českej publikácie Základy správnej vedy od Dušana Hendrycha a v práci sú aj rozsiahle odkopírované časti skrípt. Denník nedávno upozornil, že Dankova práca sa zhoduje s rigoróznou prácou advokáta Daniela Pisáka, ktorý ju obhájil rok po Dankovi - v roku 2001.Akademický senát UMB zriadil účelovú komisiu na preskúmanie podozrení z plagiátorstva rigoróznych prác na univerzite. Výsledky preskúmania a návrhy opatrení účelová komisia predloží najneskôr do 11. januára 2019 predsedovi Akademického senátu UMB.