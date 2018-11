Predaj domov cudzincom v Španielsku dosiahol v 1. polroku rekord

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 15. novembra (TASR) - Cudzinci znova nakupujú domy v Španielsku. Ich počet v 1. polroku 2018 dosiahol nový rekord a prekonal aj úroveň spred krízy pred zhruba 10 rokmi, keď v krajine praskla realitná bublina.Za prvých šesť mesiacov 2018 si cudzinci kúpili 53.359 rezidenčných nehnuteľností v Španielsku podľa notárskych údajov. To je doteraz najväčší počet od začiatku sledovania týchto údajov v roku 2007, keď si občania iných krajín kúpili za 1. polrok približne 33.000 domov v Španielsku.Predaj rezidenčných nehnuteľností v krajine sa strmo prepadol počas hospodárskej krízy, ktorá nasledovala po vypuknutí globálnej finančnej krízy a tvrdo zasiahla španielsky trh s nehnuteľnosťami. Ten až do roku 2014 nevykazoval žiadne známky oživenia. Odvtedy však takmer každý polrok dosahuje dvojciferný rast.Priemerná cena za meter štvorcový obytnej nehnuteľnosti pre cudzincov v Španielsku bola na konci júna 1687 eur, čo bolo mierne zníženie oproti predchádzajúcim šiestim mesiacom, ale o 0,9 % viac ako pred rokom.Jedna vec, ktorá sa nezmenila, je národnosť zahraničných kupcov. Najviac nehnuteľností si v Španielsku v uplynulom polroku kúpili občania Británie, až 7613, čo predstavuje nárast o 8,8 % oproti prvým šiestim mesiacom 2017. Po nich nasledovali francúzski štátni príslušníci, ktorí získali 4211 nehnuteľností (pokles o 4,6 %) a Nemci (4138 domov, čo bol pokles o 2,1 %). Štvrté miesto patrilo Rumunom (3872 nákupov) a piate Maročanom (3662).V rámci jednotlivých národností najstrmší medziročný nárast počtu nových majiteľov domov v Španielsku zaznamenali Maročania (28,8 %), Íri (24,7 %) a Dáni (18,2 %).Pokiaľ ide o obľúbené destinácie cudzincov, vedie región okolo Valencie s veľkým náskokom 15.613 nehnuteľností predaných cudzincom, čo predstavuje medziročný nárast o 16,7 %. Druhá v poradí je Andalúzia s 9737 nehnuteľnosťami a nárastom o 8,2 %. Nasleduje Katalánsko so 7570 nehnuteľnosťami, čo však bol pokles oproti vlaňajšku o 5,3 %. A štvrtou najobľúbenejšou destináciou je Madrid, kde si cudzinci kúpili 4911 nehnuteľností, o 5,4 % ako v 1. polroku 2017.