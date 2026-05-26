Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Opozícia znovu predložila návrh na odvolanie Tibora Gašpara, nové dôvody podľa Mesterovej pribúdajú každý deň
Poslanecký klub Progresívneho Slovenska (PS) v utorok opätovne predložil návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Predsedníčka klubu Zuzana Mesterová zdôraznila, že dôvody na jeho odvolanie pribúdajú každý deň.
„Dnes opäť podávame návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu NR SR. Dôvody na jeho odvolanie pribúdajú každý deň. Preto tak budeme robiť na každej schôdzi, kým tieto dôvody budú trvať. Zároveň podávame trestné oznámenie, aby sa čím skôr vyšetrili skutočnosti, o ktorých vypovedá Zoltán Andruskó,“ uviedla Mesterová.
Tibor Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a obvinený z organizovania zločineckej skupiny v rámci polície, ktorá mala chrániť vybraných a nezákonne sledovať ľudí. Mesterová upozornila, že už 40 páchateľov bolo odsúdených a vypovedali o svojej účasti na tejto trestnej činnosti.
„A každý deň pribúdajú ďalšie a ďalšie vážne pochybnosti o dôveryhodnosti Tibora Gašpara. Parlament nemôže viesť človek, ktorý čelí takýmto vážnym obvineniam. Musíme chrániť integritu a dôveryhodnosť najvyššieho zákonodarného orgánu,“ dodala predsedníčka poslaneckého klubu PS.
Korunný svedok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho v pondelok na Špecializovaný trestný súd v Pezinku Zoltán Andruskó na začiatku svojej výpovede spomenul vraždu bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka, za ktorú je právoplatne odsúdená Alena Zsuzsová. Tvrdil pritom, že v tejto veci ešte neboli odsúdení koneční objednávatelia. V tejto súvislosti spomenul aj bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý mu údajne v minulosti odkázal, že môže dopadnúť ako Basternák.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia znovu predložila návrh na odvolanie Tibora Gašpara, nové dôvody podľa Mesterovej pribúdajú každý deň © SITA Všetky práva vyhradené.
