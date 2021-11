Opozičná Republika podáva trestné oznámenie pre bezpečnostnú previerku Lipšica

Trestné oznámenie podal aj Fico

Kollár v previerke problém nevidí

4.11.2021 - Opozičné hnutie Republika podáva trestné oznámenie na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) pre podozrenie, že pomohol špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi k získaniu previerky Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) na stupeň prísne tajné. Hnutie odídencov z ĽSNS o tom informuje v tlačovej správe.„Udelenie tak vysokej bezpečnostnej previerky je pri osobe Daniela Lipšica o to závažnejšie, že ide o človeka, ktorý autom usmrtil nevinného muža na prechode pre chodcov, či míňal peniaze daňových poplatníkov na prieskumy verejnej mienky o svojej osobe," uvádza hnutie.Morálny kredit a status nezávislosti podľa mu podľa hnutia Republika nezvyšuje ani jeho prepojenie na mnohých politikov súčasnej vládnej koalície a podnikateľské prostredie.Trestné oznámenie na ministra Krajniaka, ako aj Lipšica podal ešte začiatkom februára aj predseda Smeru-SD Robert Fico.Opozícii sa v súvislosti s previerkou súčasného špeciálneho prokurátora nepáči, že o ňu žiadal minister práce a tiež to, že ju Lipšic dostal podľa nich v krátkom čase, ktorý trval len niekoľko mesiacov. Podľa Fica bolo účelom daného konania to, aby sa mohol Lipšic stať špeciálnym prokurátorom.Líder Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár v tejto súvislosti v polovici februára povedal, že previerku pre Lipšica žiadal Krajniak ešte v auguste 2020. Účelom previerky podľa šéfa parlamentu bolo, aby mohol Lipšic zastupovať rezort práve „v prípade nejakých sporov a problémov”.„Na každom ministerstve máte päť-šesť ľudí, ktorí by mali mať tieto previerky ‚prísne tajné', takže nie je to nič neobvyklé,” povedal Kollár. Pokiaľ ide o rýchlosť, ktorou Lipšic previerku získal, nebol podľa šéfa parlamentu v tejto oblasti porušený zákon. „Ak mal všetky veci na poriadku, tam to môže byť aj za dva mesiace,” dodal Kollár.