Opozičné hnutie expremiéra Babiša si podľa najnovšieho prieskumu pohoršilo

6.7.2025 (SITA.sk) - České opozičné hnutie ANO si podľa najnovšieho predvolebného prieskumu agentúry STEM pohoršilo o jeden percentuálny bodu. Aj tak by však s náskokom voľby vyhralo. Informuje o tom web Novinky.cz.Volebné preferencie hnutia ANO spadli z 31,9 percenta na 30,9 percenta. Vládna koalícia Spolu tiež mierne klesla z 20,8 percenta na 20,5 percenta. Naopak si polepšilo krajne pravicové hnutie SPD, ktoré stúplo z 13 na 13,9 percenta. Ešte väčší rast volebných preferencií však zaznamenalo vládne hnutie STAN, ktoré stúplo z 10,6 na 12,3 percenta.Do českej Snemovne by sa dostali tiež Piráti so 7,9 percentami (v minulom prieskume 7,8 %). Päťpercentnú hranicu hlasov potrebnú na vstup do parlamentu by dosiahlo aj hnutie Stačilo!, ktorého základom sú komunisti.