Orange Podcast roka 2025 oznamuje nominácie, začína hlasovanie verejnosti

Nominácie Orange Podcast roka 2025



Bárdy & Káčer (Peter Bárdy a Rastislav Káčer)

História N (Denník N)

Otcovia v plienkach (Denník N)

Prítomie (skpodcasty.sk)

Urgenťáci (MUDr. Jozef Fatrsík a MUDr. Lukáš Takáč)





Ekonómia ľudskou rečou (skpodcasty.sk)

Forbes 30 pod 30 (Forbes Slovensko)

Inteligentné Investovanie (Finax)

Money talk Milan Dubec (Milan Dubec)

Michal Truban Podcast (Michal Truban)





Búrači gastromýtov (ZAPO)

Dejiny (SME.sk)

Technologický podcast SHARE | Živé.sk (Ringier Slovakia Media s.r.o.)

Vedátorský podcast (Jozef Kleberc a Samuel Kováčik)

Tak bolo (ZAPO)





Braňo Závodský Naživo (Rádio Expres)

Dobré ráno | Denný podcast denníka SME (SME.sk)

Na rovinu | aktuality.sk (Ringier Slovakia Media s.r.o.)

Nahlas | aktuality.sk (Ringier Slovakia Media s.r.o.)

Rozhovory ZKH (SME.sk)





Break the Rules podcast s Nikou Vujisić (Nika Vujisić)

Choď do… (ZAPO)

Podcast s Ivanom Korčokom (Ivan Korčok)

Všesvet podcast (SME.sk)

Ľudskosť (SME.sk)





Metanoya Podcast (Vlado Roško)

Nevyhorení (Forbes Slovensko)

Počúvam sa (Rádio Expres)

Sexuálna výchova (Michaela Dhiman a Denis Kendy)

Vizita (SME.sk)





Boris a Brambor (ZAPO)

Boxová ulička (Denník N)

EisKing F1 - Števo Eisele a Josef Král (EisKing)

Nehanební hokejoví bastardi (ZAPO)

VAR (ZAPO)





Knižná revue (Slovenské literárne centrum)

Podcast SNG (Slovenská Národná Galéria)

Predané (SOGA)

Trochu inak s Adelou (GreenTalk)

Vertigo (SME.sk)





Adela a Sajfa (FUN rádio)

Bekimovo horúce kreslo (Europa 2)

Piatoček (SME.sk)

VZŤAHY s.r.o. (Rádio Expres)

jauuu, PS: to bolelo (ZAPO)





Digitálni rodičia (ZAPO)

Girls gone wild-cast (Martina Horňáková)

Mama Gang (Adela Zábražná a Ivona Hodasová - Daša)

Parádne rozprávky (Peter Gecík)

Rozprávky SME (SME.sk)





Krvavý Dobšinský (Vladimír Seman)

Mafiánsky štát (Ringier Slovakia Media s.r.o.)

Nezhasínaj! (Rádio Expres)

Profil zločinu (ZAPO)

Vražedné psyché (ZAPO)











Zaradenie podcastových kategórií do súťažných kategórií

Profit: súťažia podcasty z kategórie biznis.



Pokrok: súťažia podcasty z kategórií technológie, veda, vzdelávanie a história.



Rozhľad: súťažia podcasty z kategórií správy a vláda.



Ľudia: súťažia podcasty z kategórie spoločnosť a kultúra.



Prameň: súťažia podcasty z kategórie zdravie a fitnes.



Impulz: súťažia podcasty z kategórie šport.



Ateliér: súťažia podcasty z kategórií hudba, TV a film a umenie.



Vypínač: súťažia podcasty z kategórie komédia.



Zo života: súťažia podcasty z kategórií deti a rodina, náboženstvo a duchovnosť a voľný čas



Story: súťažia podcasty z kategórií fikcia a skutočný zločin.







Ako prebiehal proces zostavenia nominácií?

Vyhlásenie výsledkov bude 4. júna na Pontone v Bratislave

1.5.2025 (SITA.sk) - Porota vybrala 55 podcastov, ktoré bojujú o hlasy verejnosti v súťažných kategóriách. Všetky slovenské podcasty sú zároveň v hre o cenu Miláčik roka, teda najobľúbenejší slovenský podcast.Orange Podcast roka 2025 spúšťa hlasovanie verejnosti. Porota vybrala 55 slovenských podcastov, ktoré súťažia v 11 kategóriách.Zároveň sa všetky podcasty, ktoré splnili podmienky súťaže, uchádzajú o cenu najobľúbenejší podcast roka - Miláčik, o ktorej rozhodujú len hlasy verejnosti. To znamená, že v tejto kategórii má rovnakú šancu na výhru ktorýkoľvek podcast.Minuloročnému víťazovi stačilo na výhru len pár tisíc hlasov napriek desiatkam tisíc hlasujúcich.Aj v prípade najlepšieho videopodcastu - Klapka hlasuje spomedzi všetkých prihlásených podcastov do kategórie len verejnosť.Hlasovanie verejnosti trvá do konca mája, čo je posledný deň na odovzdanie hlasu. Každý hlasujúci môže hlasovať len jedenkrát, a zároveň je zapojený do súťaže o nový smartfón.Výsledky Orange Podcast roka 2025 budú vyhlásené v stredu 4. júna o 18:00 na odovzdávaní cien v Bratislave na Pontone.Hlasujte na podcastroka.sk Najviac nominovaných podcastov má ZAPO (10), producenti zábavných podcastov, nasleduje denník SME (9), vydavateľstvo Ringier Slovakia Media a mediálna audio skupina Bauer Media Slovakia majú zhodne 5 nominácií.Denník N má 3 nominácie, Forbes Slovensko a skpodcasty majú zhodne po dve nominácie. Zvyšné médiá, inštitúcie a nezávislí tvorcovia majú po jednej nominácii.V kategóriipre podcastový objav roka, ktorej partnerom je spravodajský portál Aktuality.sk, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší biznisový podcast, ktorej partnerom je inzertný portál Nehnuteľnosti.sk, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší populárno-náučný podcast, ktorej partnerom je spoločnosť ESET, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší spravodajsko-publicistický podcast, ktorej partnerom je televízia JOJ, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší spoločenský podcast, ktorej partnerom je biznis, eko a gastro portál Startitup, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší podcast o zdraví, ktorej partnerom je prírodná minerálna voda Magnesia, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší športový podcast, ktorej partnerom je auto-moto portál Autobazar.EU, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší umelecký podcast, ktorej partnerom je Aleph, exkluzívny zástupca reklamného priestoru Spotify na Slovensku, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší zábavný podcast, ktorej partnerom je FUN rádio, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší voľnočasový podcast sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší naratívny podcast sú nominované tieto podcasty:Záštitu nad kategórioupre najobľúbenejší podcast, ktorý získa najviac hlasov od poslucháčov, má spoločnosť Orange Slovensko.Sieť kín Cinemax podporuje kategóriupre najlepší videopodcast.Hlavným partnerom a garantom súťaže je Orange Slovensko. Ďalšími partnermi a podporovateľmi sú okto—digital, Toldo, Inviton, Lenovo, blaze IT, 2muse, IAB Slovakia, Partners Group, projekt Čerešne a Ponton.Mediálnymi partnermi sú TouchIT, Forbes, SITA, Bigmedia, SME a Denník N.Hlasujte na podcastroka.sk Organizátori Podcastu roka zostavili veľký rebríček slovenský podcastov podľa ich umiestnenia v top rebríčkoch platforiem Spotify a Apple Podcasty počas celého roka 2024.Podcasty museli splniť podmienky súťaže a to najmä, aby v roku 2024 publikovali aspoň jednu plnohodnotnú epizódu a išlo o podcast v slovenskom jazyku.Na základe tohto zoznamu boli jednotlivé podcasty začlenené do jedenástich súťažných kategórií.Porota dostala tzv. longlist, ktorý tvoril top 88 podcastov podľa rebríčkov platforiem Spotify a Apple Podcasty.Porotkyne a porotcovia následne počas uplynulých mesiacov počúvali jednotlivé podcasty a hodnotili ich v troch dimenziách - obsah, forma a výnimočnosť.Následne sa 5 podcastov s najväčším počtom bodov v každej súťažnej kategórii dostalo na zoznam nominovaných.Aktuálne hlasuje verejnosť v jednotnom hlasovacom formulári. Ak niekto nechce hodnotiť niektorú z kategórii, môže ju jednoducho vynechať.Celoslovenská kampaň prebieha aj v online a offline prostredí. Do propagácie sa zapojí aj Matej Sajfa Cifra ako ambasádor tretieho ročníka súťaže.Hlasovanie bude ukončené 30. mája. Organizátori vyhlásia výsledky v stredu 4. júna o 18:00 na Pontone v Bratislave.Odovzdávanie výsledkov nie je verejné, ale podujatie bude môcť sledovať každý prostredníctvom živého prenosu na YouTube Informačný servis