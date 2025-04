Opozícia a združenia samospráv apelujú na vládu, aby regiónom nebrala 400 miliónov eur z eurofondov

Niektorým obciam hodili pár drobných

Nie na úkor samospráv

Bez eurofondov bude problém

30.4.2025 (SITA.sk) - Opozičné subjekty apelujú na vládu, aby regiónom nebrala 400 miliónov eur z eurofondov. „Obce, mestá a kraje vynaložili stovky tisíc eur na prípravy projektov, ktoré dnes čakajú v zásobníkoch. Ak vláda presunie z regionálnych eurofondov 400 miliónov eur do iných oblastí, budú ohrozené projekty rozvoja škôl, zariadení sociálnych služieb, dopravy, vrátane prestupných terminálov či investície do zelenej infraštruktúry," vyjadrila sa poslankyňa hnutia Progresívne Slovensko (PS) Europoslankyňa za PS Ľubica Karvašová zdôraznila, že presun predmetných prostriedkov by mohol narušiť dôveru medzi vládou a regiónmi, poukázala tiež na to, že integrované územné investície sa ako nástroj osvedčili na Slovensku aj v zahraničí. „Namiesto spolupráce však vláda plánuje pripraviť samosprávy o zdroje, ktoré im právom patria, a presunúť ich na agendu, ktorú už dnes môže prioritizovať v rámci svojich vlastných eurofondových kapitol,“ dodala.Progresívci vládu vyzvali, aby zastavila presun predmetných prostriedkov a pred rozhodovaní o regionálnom rozvoji diskutovala so zástupcami samospráv.Vládu na upustenie od zámeru vziať regiónom niekoľko stoviek miliónov eur z eurofondov, o ktorých mali rozhodovať, vyzvala aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová . Rovnako ju vyzvala aj na to, aby pripravila akčný plán na zlepšenie a zrýchlenie procesov na ministerstvách a konkrétne opatrenia na odstránenie byrokracie.„Vláda dnes na výjazdovom zasadnutí hodila niektorým obciam pár drobných, ale zároveň všetkým regiónom chce zobrať až 400 miliónov eur. Koalícia ide rozbiť reformu eurofondov, ktorú mimochodom chvália aj zástupcovia samospráv zvolení za strany vládnej koalície, zobrať regiónom peniaze a presunúť ich na “iné” nešpecifikované priority," vraví exministerka investícií a vystríha pred oklieštením peňazí pre samosprávy, keďže podľa jej slov ide o jediné investičné peniaze, ktoré regióny majú.Remišová nesúhlasí ani s tým, že by sa peniaze z eurofondov čerpali pomaly, problém nevníma v samosprávach, ale v ministerstvách. Realizácia tohto plánu podľa nej môže viesť o poklesu kvality služieb pre bežných občanov. Podobne aj predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko , strany Za ľudí a Kresťanskej únie Michal Šipoš vyzval, „aby peniaze ostali tam, kde ich ľudia najviac potrebujú v regiónoch a nevyhadzovali sa na nezmyselné a nepotrebné hlúposti, kde sa len rozkradnú".Pred presmerovaním prostriedkov určených pre mestá, obce a kraje vystríhajú aj zástupcovia samospráv. Únia miest Slovenska (ÚMS) Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) zdôraznili, že konsolidácia verejných financií nesmie byť robená na úkor samospráv. Presmerovanie prostriedkov podľa nich môže viesť k vážnemu ohrozeniu kľúčových projektov v regiónoch.Uviedli to v spoločnom vyhlásení, ktorým reagovali na návrh strednodobého preskúmania politiky súdržnosti Európskej únie, ktorý pripravuje rezort investícií.„Rešpektujeme výzvy, ktorým Európska únia čelí a bude čeliť v najbližších rokoch. Rozumieme aj potrebe a významu strednodobého preskúmania politiky súdržnosti. Považujeme však za nevyhnutné rešpektovať priority samospráv, ktoré dlhodobo pripravujú a ktorých realizácia je nevyhnutná pre ďalší rozvoj celej krajiny. Odmietame preto akýkoľvek presun týchto zdrojov a vyzývame predsedu vlády SR, aby sa zachovalo financovanie určené pre obce, mestá a kraje. Zároveň ho pozývame k otvorenému dialógu so samosprávami,“ uviedol predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič Zástupcovia samospráv tiež apelovali na premiéra Roberta Fica Smer-SD ), aby sa pri určovaní nových priorít štátu v rámci kohéznej politiky nesiahlo na finančné zdroje pre samosprávy. „Upozornili, že ide aj o flexibilitu vo výške približne 400 miliónov eur, ktorá je naviazaná na kľúčové projekty všetkých partnerov v území," uviedli s tým, že sú si vedomí obáv MIRRI SR z nízkeho čerpania no podotkli, že to vo veľkej miere zodpovedá štát a náročná projektová príprava.Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba zdôraznil význam eurofondov ako zdroja pre regióny. Predseda ZMOS Jozef Božik zas vystríhal varoval pred vplyvmi na každodenný život občanov, a tiež pred tým, že bez eurofondov budú mať samosprávy problém zaisťovať základné služby, či postarať sa o infraštruktúru a jej rozvoj.Predstavitelia samospráv tiež vyjadrili ochotu spolupracovať s vládou pri príprave reforiem a zmien politiky súdržnosti. Prízvukovali tiež dlhodobý charakter projektov pripravovaných v regiónoch.Agentúra SITA požiada o stanovisko Úrad vlády SR aj MIRRI SR