Orange Podcast roka 2025 predstavuje partnerov, porotu a ako funguje hlasovanie

Ako bude súťaž prebiehať?

Súťažné kategórie a ich partneri

Kto rozhoduje? Predstavujeme porotu

Nezávislé osobnosti:

Zástupcovia partnerov:

Hlasovanie verejnosti bude spustené 1. mája

Ostatní partneri a priatelia súťaže



Digitálny partner: okto—digital



Priatelia: Toldo, Inviton, Lenovo, blaze IT, 2muse, IAB Slovakia, Partners Group, projekt Čerešne a Ponton



Mediálni partneri: TouchIT, Forbes, SITA, Bigmedia, SME a Denník N



22.4.2025 (SITA.sk) - Súťaž Orange Podcast roka vstupuje do svojho tretieho ročníka a opäť prinesie ocenenia najlepším slovenským podcastom.O víťazoch v 13 súťažných kategóriách rozhodne opäť porota aj verejnosť. Na začiatku porota zložená z 21 odborníkov z médií, marketingu a zástupcov partnerov ohodnotí longlistovaný výber najlepších podcastov v každej kategórii.Následne päť najlepších z každej kategórie postúpi do verejného hlasovania, ktoré bude prebiehať od 1. mája do 31. mája 2025. Výsledky sa dozvieme 4. júna večer na Pontone v Bratislave.Kategória Ucho (objav roka) bude mať po prvý raz dvojfázové hodnotenie – najprv ju posúdi porota, a potom o víťazovi rozhodne aj verejnosť.Kategória Miláčik (najobľúbenejší podcast) bude aj tento rok plne v rukách poslucháčov.Kategória Klapka (videopodcast) je určená pre video formáty a víťaza vyberú diváci.Ambasádorom zostáva Matej "Sajfa" Cifra, ktorý vo svete podcastov aktívne pôsobí aj cez aplikáciu Toldo pre tvorcov.Už tretí rok stojí po boku súťaže exkluzívny partner Orange Slovensko . Každá kategória má svojho špecializovaného partnera – podobne ako pri zahraničných verziách súťaže.Profit - najlepší biznisový podcast prináša inzertný portál Nehnuteľnosti.sk Pokrok - najlepší populárno-náučný podcast prináša spoločnosť ESET Rozhľad - najlepší spravodajsko-publicistický podcast prináša televízia JOJ Ľudia - najlepší spoločenský podcast podporuje biznis, eko a gastro portál Startitup Prameň - najlepší podcast o zdraví prináša prírodná minerálna voda Magnesia Impulz - najlepší športový podcast podporuje auto-moto portál Autobazar.EU Ateliér - najlepší umelecký podcast prináša Aleph , exkluzívny zástupca reklamného priestoru Spotify na Slovensku.Vypínač - najlepší zábavný podcast opäť odovzdá FUN rádio Ucho - najlepší nový podcast podporuje spravodajský portál Aktuality.sk Zo života - najlepší voľnočasový podcast.Story - najlepší naratívny podcast.Klapka - nejlepší videopodcast prináša sieť kín Cinemax Miláčik - najobľúbenejší podcast, ktorý získa najviac hlasov poslucháčov prináša Orange Slovensko Porotu tvorí pestrý tím odborníkov, podcasterov, tvorcov aj zástupcov partnerov:Verejné hlasovanie bude prebiehať počas celého mája. Ak sa podcast nedostane do výberu poroty, stále má šancu získať ocenenie Miláčik, o ktorom rozhoduje iba verejnosť.Podcasteri s video obsahom sa môžu registrovať do kategórie Klapka na https://podcastroka.sk/klapka/ do 24. apríla.Hlavným partnerom a garantom súťaže je Orange Slovensko. Ďalšími partnermi a podporovateľmi sú:Všetky informácie o kategóriách, hlasovaní, pravidlách a minuloročných víťazoch nájdete na www.podcastroka.sk Informačný servis