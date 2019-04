Oravec: Dávame trestné oznámenie na zodpovedných pracovníkov agentúry

František Oravec, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 26. apríla (TASR) - Protestujúci farmári v piatok podávajú trestné oznámenie na zodpovedných pracovníkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Oznámili to zástupcovia farmárov František Oravec a Patrik Magdoško pred budovou Ministerstva vnútra SR v Bratislave.Podľa Oravca podávajú trestné oznámenie Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) na pracovníkov PPA, pretože farmári majú vážne obavy, že počas nasledujúcich dní môže prísť k manipulácii so spisom na PPA, a to pre zahladenie stôp subvenčného podvodu, a kvôli obštrukciám od roku 2017 pre znemožnenie nazrieť do spisu.povedal Oravec.podčiarkol Oravec.Pripomenul zároveň, že už niekoľko dní pred PPA protestujúci a stanujúci poľnohospodári majú jediný cieľ, a to nazrieť do spisu spoločností patriacich firme ESIN, ktoré hoa podľa jeho názoru sa podieľajú na subvenčnom podvode.Informoval, že PPA po ústnom pojednávaní uznala právo Františka Oravca nazrieť do spisu protistrany. Následne ale odvolávajúc sa na údajné objektívne dôvody (GDPR) určila termín tohto úkonu, nahliadnutia, až na utorok 30. apríla 2019.Podľa Magdoška sa v prípade Františka Oravca jedná o 359 nájomných zmlúv k pôde, ktoré sú predmetomdotácií.podčiarkol Magdoško.Poznamenal, že PPA mala vydať rozhodnutie v tomto spore do 13 mesiacov.povedal Magdoško.Úsilie farmárov podľa Magdoškových slov nebolo márne.dodal Magdoško.pred budovou PPA podľa neho pomohla jednoznačne k tomu, že farmári prinútili PPA, aby začala rešpektovať zákon.oznámil Magdoško s tým, že farmári sa obávajú, že počas nadchádzajúceho víkendu budú do spisov na PPA dokladané fiktívne nájomné zmluvy k pôde.