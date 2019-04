Na archívnej snímke uprostred predseda Ústavnoprávneho výboru (ÚPV) Národnej rady SR Róbert Madej, vpravo podpredseda ÚPV SR Jozef Ježík a vľavo člen ÚPV SR Tibor Bernaťák. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 26. apríla (TASR) - Verejné vypočutie uchádzačov o post ústavného sudcu bude 2. a 3. mája v historickej budove Národnej rady (NR) SR na Župnom námestí v Bratislave. Informuje o tom webstránka NR SR, TASR to potvrdil aj predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer-SD). Do ďalšej voľby kandidátov je prihlásených 25 uchádzačov, traja z nich sa prihlásili prvýkrát.Členovia výboru budú vypočúvať uchádzačov tretíkrát. Madej pripustil, že sa môžu obmeniť otázky pre uchádzačov, je to však podľa neho na individuálnom rozhodnutí poslancov, aké otázky budú klásť. Očakáva tiež, že sa poslanci zhodnú na časovom limite na vystúpenia uchádzačov. Členovia výboru sa stretnú na zasadnutí 30. apríla, kde sa majú dohodnúť na presnej podobe verejného híringu. Vo štvrtok 2. mája majú vypočuť 13 kandidátov a v piatok dvanástich.Kandidátmi na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR sú Pavol Boroň, Katarína Čechová, Anton Dulak, Robert Šorl, Peter Straka, Ladislav Duditš, Libor Duľa, Martin Vernarský, Michal Matulník, Martina Jánošíková, Michal Ďuriš, Dagmar Fillová, Eva Fulcová, Boris Gerbery, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Edita Pfundtner, Radoslav Procházka, Zuzana Pitoňáková, Marek Tomašovič, Monika Jurčová, Vieroslav Júda a Patrik Palša. Jurčová, Júda a Palša sú novými kandidátmi, ostatní sa uchádzajú o post ústavného sudcu opätovne.Voľba kandidátov na ústavných sudcov sa má uskutočniť na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 9. mája. Kandidátov volili poslanci už dvakrát, stále však nevybrali dostatok uchádzačov. V prvom hlasovaní nezvolili poslanci nikoho, v druhom vybrali osem kandidátov.Prezident z nich vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum Ústavného súdu. Za predsedu ÚS vymenoval Ivana Fiačana. Na Ústavnom súde sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov.