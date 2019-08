Oravec: Sabatikal ako zákonná povinnosť by mohol zničiť firmy

Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 2. augusta (TASR) – Sabatikal, teda niekoľkomesačné voľno od každodennej práce, by mal zostať dobrovoľný. Jeho zakotvenie do legislatívy ako povinnosť pre všetky firmy by mohlo mať na ne ničivé účinky. Uviedol to prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján Oravec v reakcii na návrh mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS), podľa ktorého by sa tento nástroj mal zakotviť do legislatívy ako spôsob predchádzania pracovnému vyhoreniu.Oravec podotkol, že sabatikal už v súčasnosti ponúkajú niektorí zamestnávatelia ako jednu z možností predchádzania vyhoreniu.zdôraznil. Snaha legislatívne ho zakotviť ako povinnosť by totiž mohla podľa neho spôsobiť problémy vo vnútornej organizácii firiem, a tiež v spôsobe ich fungovania.Skonštatoval, že v súčasnosti takzvaní noví politici kritizujú starých politikov a majú ambíciu ich nahradiť.uviedol Oravec.Ak chcúpolitici robiť skutočne novú politiku, musia najprv podľa neho pochopiť, že by sa nemali zbytočne miešať do vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, pretože tí sa dohodnú aj bez nich.poznamenal prezident ZPS, podľa ktorého by sa mali sústrediť skôr na fungovanie súdov, polície, nemocníc a škôl.