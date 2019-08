Na severozápade Sýrie prestali letecké útoky, tvrdia aktivisti

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 2. augusta (TASR) - Opoziční aktivisti informovali v piatok o zastavení leteckých útokov v provincii Idlib na severozápade Sýrie po tom, ako v tejto oblasti vstúpilo do platnosti prímerie, ktorého cieľom je znížiť násilie zintenzívnené v dôsledku trojmesačnej vládnej ofenzívy. Píše o tom agentúra AP.Sýrske štátne médiá, ktoré citovali neznámeho vojenského predstaviteľa, uviedli, že prímerie vstúpilo do platnosti o polnoci zo štvrtka na piatok. Podľa správ médií sa sýrski povstalci musia stiahnuť 20 kilometrov z demilitarizovaných oblastí, čo je súčasťou dohody o prímerí uzavretej vlani v septembri.Podľa mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii po zastavení preletu vojnových lietadiel nad Idlibom zavládol v piatok v provinciiZáchranári, známi pod názvom Sýrska civilná obrana (SCD) alebo Biele prilby, oznámili, že síce od polnoci ", ale delostrelecké ostreľovanie pokračuje.Rusko, kľúčový spojenec Damasku, a Turecko, ktoré podporuje niektoré povstalecké skupiny v Sýrii, dosiahli vlani v septembri dohodu o zriadení demilitarizovanej nárazníkovej zóny v provincii Idlib, ktorá zahŕňala aj časti susedných provincií Hamá, Lázikíja a Aleppo. Od apríla tam však sýrsky režim a Rusko stupňujú letecké útoky.Sýrske médiá vo štvrtok informovali, že vláda súhlasila s uzavretím prímeria v Idlibe pod podmienkou, že dôjde k implementácii dohody o vytvorení nárazníkovej zóny.