Oravské folklórne leto vyvrcholí slávnosťami pod Roháčmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Zuberec 2. augusta (TASR) – Tohtoročné Oravské folklórne leto vyvrcholí 44. Podroháčskymi folklórnymi slávnosťami v Zuberci a Oravskom Bielom Potoku, ktoré sa začínajú v piatok a potrvajú do nedele 4. augusta. Na trojdňový medzinárodný festival organizátori pozvali viac ako tisíc účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska, Anglicka a Bieloruska.priblížil riaditeľ Oravského kultúrneho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský.V piatok večer sa začína program slávností krojovaným sprievodom zo stredu obce na ihrisko v Oravskom Bielom Potoku. Na 19.30 h je pripravená Privítanka a na 20.00 h úvodný program zahraničných hostí. Súčasne sa o 19.00 h hodine v Zuberci na Námestí sv. Vendelína na muzikantskom pódiu začína program vyhrávaním ľudových hudieb. Festivalové dianie v Zuberci sa o 20.00 h presunie do kultúrneho domu, kde je pre záujemcov pripravená tanečná škola.V sobotu 3. augusta sa program začne o 12.00 h v Múzeu oravskej dediny otvorením výstav OKS a Oravského múzea Lepší čepiec než vrkoč a Úprava a pokrývka hlavy v minulosti. Na pódiu zuberského skanzenu sa v programe Brestová v tanci predstavia tanečníci a muzikanti folklórneho kolektívu Brestová. Sprievod krojovaných skupín Na zvonici zvonia presunie o 13.30 h festivalový program do areálu amfiteátra.doplnil Žabenský.Program oravských folklórnych skupín Po práci pri zábave podľa riaditeľa OKS prinesie pohľad na aktuálnu tvorbu v regionálnom folklórnom hnutí. Regionálny program Z Gemera a Malohontu ponúkne prierez tvorbou folklórnych skupín Lykovec z Revúcej a Folklórnej skupiny z Revúčky, detského folklórneho súboru Mladosť a folklórneho súboru Vepor z Klenovca. Večerný program vyvrcholí profilovým vystúpením folklórneho súboru Ekonóm z Bratislavy a nočnou tancovačkou na lúke pri kolibe.načrtol riaditeľ OKS.Popoludní budú podoby slovenského folklóru prezentovať krajanské súbory Šmykňa z Českej republiky, Morena z Anglicka, Petrovčan z Báčskeho Petrovca a Zvolen z Kulpiny v Srbsku.uviedol Žabenský s tým, že Podroháčske folklórne slávnosti vyvrcholia galaprogramom, v ktorom sa predstaví prierez toho najlepšieho z troch dní festivalu.V sobotu bude súčasťou festivalu 28. oravský tradičný jarmok oživených remesiel. Nedeľa v zuberskom skanzene bude patriť výstavám inštalovaným v objektoch múzea a škole tanca.Festival je najstarším, najväčším, najznámejším podujatím tradičnej kultúry na Orave. Je vyvrcholením celoročného snaženia a práce vedúcich i členov folklórnych kolektívov a nositeľom rozličných podôb doposiaľ uchovanej tradičnej ľudovej kultúry.