Preplnené múzeum Louvre zavedie pre návštevníkov povinné rezervácie

Paríž 3. augusta (TASR) - Svetoznáme múzeum Louvre v Paríži v piatok vyzvalo záujemcov, aby si zaistili návštevu vopred online. Reaguje tak na situáciu počas tohto leta, keď zažíva mohutný nával návštevníkov. Múzeum dodalo, že rezervácie budú povinné od konca roka. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Louvre, kde sa nachádza obraz Mona Lisa talianskeho renesančného umelca Leonarda da Vinciho a je najnavštevovanejším múzeom na svete, sa stal obeťou vlastného úspechu. Preplnenosť je tam už vážnym problémom.Ťažkosti sa zhoršili toto leto počas vlny horúčav, ktoré povzbudzujú turistov, aby hľadali útočisko v chladných miestnostiach múzea. K zmätku prispieva aj to, že Monu Lisu dočasne presťahovali do inej miestnosti, aby mohli renovovať tú pôvodnú." vysvetlil Vincent Pomarede, zástupca hlavného správcu Louvru.dodal Pomarede agentúre AFP.Doplnil, že to múzeu pomôže vyrovnať sa s veľkým množstvom návštevníkov." spresnil.