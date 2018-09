Orbán a Trong chcú vzťahy ich krajín pozdvihnúť na strategickú úroveň

Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 10. septembra (TASR) - Maďarsko a Vietnam chcú svoje vzájomné vzťahy pozdvihnúť na strategickú úroveň, zhodli sa v pondelok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu Nguyen Phu Trongom.Podľa agentúry MTI Orbán označil Vietnam za mimoriadne úspešnú krajinu, ktorá je jedným z lídrov oblasti Ďalekého východu. Podľa jeho vyjadrenia má Maďarsko záujem o to, aby sa rokovania Európskej únie a Vietnamu v otázke voľného obchodu čo najskôr uzatvorili a dohoda o tom čo najskôr vstúpila do platnosti.Maďarský ministerský predseda okrem iného poznamenal, že zaujímavosťou pondelňajšej schôdzky bolo, že ústavné zriadenia Maďarska a Vietnamu sú výrazne odlišné, avšak rokovacích partnerov možno vnímať ako najdôležitejších vodcov svojho ľudu. Orbán za oblasti možnej pomoci obnovy Vietnamu a spolupráce Maďarska s touto ázijskou krajinou označil zdravotníctvo, vzdelávanie, vodohospodárstvo a poľnohospodárstvo.Phu Trong vyjadril súhlas s maďarským premiérom v tom, že treba sa snažiť o vytvorenie partnerstva Vietnamu s Maďarskom vo všetkých oblastiach.dodal s poznámkou, že Vietnam chce čo najlepšie využiť štipendijný program ponúkaný Maďarskom.Generálny tajomník vyjadril Orbánovi podporu v rozšírení spolupráce Maďarska so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).Súčasťou programu stretnutia bolo aj podpísanie niekoľkých bilaterálnych dohôd predstaviteľmi rezortov diplomacie, obrany, vzdelávania, ale aj inovácie a technológií.