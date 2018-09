Zastropovanie dôchodkového veku budú riešiť poslanci na konci schôdze

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) - Ústavné zastropovanie dôchodkového veku budú poslanci Národnej rady SR riešiť až na konci septembrovej schôdze parlamentu, ktorá sa začne v utorok 11. septembra. Dohodli sa na tom poslanecké kluby na rokovaní poslaneckého grémia, o ktorom informoval komunikačný odbor parlamentu.Návrh ústavného zákona, ktorým sa má vek odchodu do dôchodku ohraničiť 64 rokmi, predložil do parlamentu koaličný Smer-SD. Na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu má hlasovať plénum o posunutí návrhu do druhého čítania.Poslanci Smeru-SD navrhli dať do ústavy formuláciu, žeOkrem Smeru-SD podporuje návrh na zastropovanie dôchodkového veku strana SNS, ochotné diskutovať o ňom za určitých podmienok sú aj niektoré opozičné strany, odmietla ho strana SaS, kriticky sa k návrhu stavia aj strana Most-Híd. Odborári zbierajú podpisy k petícii za referendum o zastropovaní dôchodkového veku, majú ich 135.000.