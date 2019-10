Orbán aj pred komunálnymi voľbami varuje pred prisťahovalcami

Na archívnej snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 8. októbra (TASR) - V nedeľňajších voľbách do miestnych samospráv v Maďarsku sa voliči rozhodnú o tom, či na čele žúp, miest a obcí budú stáť ľudia, ktorí podporujú, alebo odmietajú prisťahovalectvo. Uvádza sa to v liste predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, ktorý majú voličom doručiť pred voľbami.Premiérov list, ktorý obsahuje jeho fotografiu i vlastnoručný podpis, v utorok zverejnil na Facebooku Spolok ochrancov záujmov obyvateľov mesta Keszthely.Orbán v liste vyzýva voličov na účasť na voľbách a tvrdí, že vládny blok Fidesz-KDNP ponúka Maďarom výstavbu a rozvoj, pričom opozícia sa chce dostať do pozícií iba preto, aby bojovala proti vláde.Voľby starostov, primátorov a poslancov miestnych i národnostných samospráv sa budú konať v nedeľu 13. októbra.