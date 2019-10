Sýria varovala Turecko pred inváziou a ponúkla spojenectvo Kurdom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 8. októbra (TASR) - Sýrska vláda varovala v utorok Turecko pred chystaným vpádom na územie Sýrie a vyzvala miestnych Kurdov, proti ktorým má byť namierený, aby sa pridali na stranu Damasku. Informovali o tom agentúry DPA a AFP s odvolaním sa na článok sýrskeho provládneho denníka al-Watan.Námestník sýrskeho ministra zahraničných vecí Fajsal Makdád v ňom uviedol, že Sýria bude brániť celé svoje územie a nemieni akceptovať nijakú. Kurdom ovládajúcim severovýchod Sýrie odkázal, že Sýrčania sú pripravení prijať ich opätovne medzi seba a zachrániť pred "pádom do pekla" po tom, ako ich" doterajší podporovateľ — Spojené štáty.Ide o prvé vyjadrenie predstaviteľa sýrskej vlády v súvislosti s chystaným vojenským zásahom Turecka na severovýchode Sýrie.Jeden z veliteľov Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF), ktorých súčasťou sú aj YPG, už podľa DPA deklaroval, že jednou z možností po odchode Američanov je spojenectvo so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok oznámil, že Turecko je pripravené začať vojenskú operáciu proti kurdským silám na severovýchode Sýrie po tom, ako dostalod prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten rozhodol o stiahnutí amerických vojsk z tejto oblasti, čo vyvolalo v Spojených štátoch ostrú kritiku. Washington sa totiž podľa odporcov tohto kroku odvracia od Kurdov, ktorí priniesli v Sýrii veľké obete v bojoch proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).Erdogan ešte minulý týždeň vyhlásil, že jeho krajina stráca trpezlivosť, pokiaľ ide spoluprácu so Spojenými štátmi na vytvorení bezpečnostnej zóny na severe Sýrie, kam by bolo možné z Turecka presídliť milióny utečencov. Naznačil tak, že Turecko bezprostredne chystá vlastnú operáciu.Kurdské milície Oddiely ľudovej obrany (YPG) ovládajú na severe Sýrie územie východne od rieky Eufrat. Pre Washington boli rozhodujúcim partnerom v boji proti Islamskému štátu, podľa Ankary sú však "" odnožou kurdských separatistov pôsobiacich na území Turecka.Turecká tlačová agentúra Anadolu medzitým informovala, že Turecko posilnilo svoje armádne jednotky pozdĺž hraníc so Sýriou. Vojaci, tanky a obrnené vozidlá dorazili do pohraničných miest Šanliurfa a Kilis. Turecké ministerstvo obrany ešte v pondelok večer na Twitteri oznámilo, že všetky prípravy na operáciu v Sýrii sú zavŕšené. Podľa DPA nie je zatiaľ jasné, ako a kedy sa operácia uskutoční, Erdogan však avizoval, že bude zahŕňať pozemné aj vzdušné útoky.