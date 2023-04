Orbán by v Maďarsku Putina nezatkol, Rakúsko má iný postoj

Rakúsko si bude plniť záväzky

Premiér Orbán by Putina nezatkol

11.4.2023 - Rakúsko zatkne ruského vodcu Vladimira Putina , ak sa rozhodne navštíviť túto krajinu. V rozhovore pre web tagesspiegel.de to povedala rakúska ministerka pre EÚ a ústavné záležitosti Karoline Edtstadlerová.Oznámenie a vydanie medzinárodného zatykača Medzinárodným trestným súdom (ICC) podľa nej znamená, že ak Putin „vkročí na rakúsku pôdu, musí byť zatknutý".„Rakúsko bude plniť svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného a trestného práva," dodala. Tento tribunál vydal 17. marca zatykač na Putina za jeho rolu pri únosoch detí do Ruska počas vojny na Ukrajine Súd vtedy vo vyhlásení uviedol, že Putin „je údajne zodpovedný za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a nezákonného presunu obyvateľstva (detí) z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruskej federácie".Rakúske ministerstvo zahraničia už skôr uviedlo, že splní svoje záväzky ako zmluvná strana Rímskeho štatútu a zatkne Putina, ak sa rozhodne prísť do krajiny, a následne bude vydaný ICC.Naopak, v susednom Maďarsku tamojší premiér Viktor Orbán vyhlásil, že ak by Putin prišiel na návštevu, nič sa mu nestane, aj keď Maďarsko patrí k signatárom Rímskeho štatútu. Napriek tomu Kremeľ nedávno zaradil Maďarsko na zoznam takzvaných nepriateľských krajín.