Medzinárodný Červený kríž potvrdil kontakt s Ruskom v súvislosti s deportovanými deťmi z Ukrajiny, pracuje na ich návrate

Únosy detí do Ruska

Adoptované ukrajinské deti

8.4.2023 - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) oznámil, že bol v kontakte s ruskou predstaviteľkou podozrivou zo spáchania vojnových zločinov, keďže pracuje na návrate ukrajinských detí, ktoré boli deportované do Ruska. Kontakty MVČK s komisárkou pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Mariou Ľvovou-Belovou znamenali prvé potvrdenie medzinárodnej intervencie na vysokej úrovni s cieľom zjednotiť rodiny s deťmi, ktoré boli násilne deportované.Hovorca MVČK Jason Straziuso uviedol, že organizácia je v kontakte so spomenutou komisárkou, aby „obnovila kontakty medzi oddelenými rodinami a uľahčila zjednotenie tam, kde je to možné“. Medzinárodný trestný súd (ICC) pred tromi týždňami vydal zatykač na ruského vodcu Vladimira Putina Ľvovú-Belovú za vojnové zločiny v súvislosti s ich rolou pri únosoch detí do Ruska počas vojny na Ukrajine.Správa vyšetrovacej komisie OSN o Ukrajine zasa uviedla, že existujú dôkazy o nezákonnom prevoze stoviek ukrajinských detí do Ruska. Ukrajinská vláda uviedla, že od začiatku vojny do Ruska odvliekli takmer 20-tisíc detí.Ľvová-Belová uviedla, že od februára minulého roka Rusko prijalo viac ako päť miliónov Ukrajincov vrátane 700-tisíc detí, všetky s rodičmi, príbuznými alebo zákonnými zástupcami, s výnimkou dvoch tisícok z detských domovov na východe Donbasu.Do dnešného dňa bolo podľa nej vrátených do svojich detských domovov asi 1300 detí, 400 bolo poslaných do ruských sirotincov a 358 bolo umiestnených do pestúnskej starostlivosti. Tvrdila, že žiadne ukrajinské deti neboli adoptované.