Orbán chce spolupracovať s Merkelovou na obmedzení prílevu migrantov

Berlín 4. júla (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán, jeden z najostrejších európskych kritikov migračnej politiky nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, vyjadril ochotu spolupracovať v súvislosti s jej najnovším plánom zredukovať prílev migrantov do Nemecka. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.V rozhovore pre nemecký denník Bild pred svojou stredajšou návštevou Berlína Orbán povedal, že by bol otvorený rokovaniam o bilaterálnej dohode s cieľom zabrániť migrantom vstúpiť do Nemecka, ak by sa Merkelovej podarila podobná dohoda s Rakúskom. Zdôraznil, že najprv musia prísť rokovania medzi Nemeckom a Rakúskom, potom medzi Rakúskom a Maďarskom. "Jedine potom, keď bude jasná nemecká pozícia, môže dôjsť k rokovaniam medzi Maďarskom a Nemeckom," spresnil Orbán.Maďarský premiér má v stredu v pláne stretnutie s predsedom Spolkového snemu Wolfgangom Schäublem a vo štvrtok má rokovať s kancelárkou Angelou Merkelovou.Merkelová v pondelok súhlasila so zriadením tzv. tranzitných zón na hranici s Rakúskom, odkiaľ budú vracaní migranti registrovaní inde v EÚ. V týchto uzavretých centrách v Bavorsku by mali byť umiestnení žiadatelia o azyl, ktorých žiadosti budú posudzované v zrýchlenom konaní. Migranti tranzitné zóny až do ukončenia konania nebudú smieť opustiť. Ďalší koaličný partner, Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) však avizovala, že s "masovými tábormi" nesúhlasí a je pripravená odísť zo spolkovej koaličnej vlády.Predstavitelia nemeckých koaličných strán budú pokračovať v rokovaniach vo štvrtok večer.