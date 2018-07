Rakúsko hlási dočasné kontroly na hraniciach s Nemeckom a Talianskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 4. júla (TASR) - Rakúsko zavedie v priebehu júla a septembra kontroly na viacerých hraničných priechodoch do Nemecka a Talianska, ktoré zakaždým potrvajú len päť dní. Pôjde pritom o dávnejšie plánované opatrenie, a nie reakciu na kontroverzné zámery nemeckej vlády v oblasti azylovej politiky, uviedla agentúra DPA s odkazom na stredajšie vyjadrenie hovorcu ministerstva vnútra vo Viedni.Ohlásené kontroly na hraniciach majú prebiehať v obdobiach 9.-13. júla a 17.-21. septembra. Rakúsko k nim podľa rezortu vnútra pristupuje po dohode s Bruselom v záujme zachovania bezpečnosti a poriadku počas rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ.Uvedené obdobia súvisia s konaním zasadnutia ministrov vnútra EÚ, naplánovaného na 12. a 13. júla v Innsbrucku, a neskoršieho stretnutia lídrov členských štátov v Salzburgu, ktoré sa očakáva 20. septembra.Dočasné kontroly sa majú týkať aj Brennerského priesmyku, ktorý je hlavným priechodom na rakúsko-talianskej hranici a prechádza tadiaľ mnoho turistov. Podľa citovaného hovorcu však "nejde o to, zdržiavať kolóny dovolenkárov, ale účelnú a účinnú kontrolu".Trasa cez Brenner býva využívaná i nelegálnymi migrantmi smerujúcimi z Talianska cez Rakúsko do Nemecka.Rakúsky kancelár Sebastian Kurz ešte v júni upozornil, že jeho krajina obnoví kontroly na hranici s Talianskom, pokiaľ Nemecko pristúpi k zamýšľanému vracaniu migrantov priamo zo svojej hranice s Rakúskom. Taliansky minister vnútra Matteo Salvini sa zase najnovšie vyjadril, že by privítal opätovné zavedenie kontrol na južných hraniciach Rakúska, lebo viac migrantov podľa neho prejde nelegálne z Rakúska do Talianska než naopak. Narážal tak zrejme na osoby, ktoré prišli do Európy po tzv. balkánskej trase a ich žiadosť o azyl bola v Rakúsku alebo inej krajine EÚ zamietnutá.Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok súhlasila so zriadením tzv. tranzitných zón na hranici s Rakúskom, odkiaľ budú vracaní migranti registrovaní inde v EÚ.