Orbán: Chybou EPP bolo, že sa nepodarilo udržať Britov v EÚ

Na archívnej snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 9. novembra (TASR) - Európska ľudová strana (EPP/EĽS) ešte nie je úplne pripravená na víťazstvo v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ale už je na dobrej ceste k nemu. V pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió to povedal v reakcii na helsinský zjazd EPP predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý ale do radov európskych ľudovcov adresoval aj výčitku:Orbán zdôraznil, že EPP je najvplyvnejšou politickou rodinou Európy, pričom ľavica je pred krachom.K voľbám zjazdu na post volebného lídra pre voľby do EP a na predsedu budúcej Európskej komisie maďarský ministerský predseda povedal, že boli dvaja kandidáti:podotkol Orbán.Premiér pripomenul, že Weber podporil Fidesz v aprílových maďarských parlamentných voľbách.dodal Orbán.K pripravovanému paktu Organizácie spojených národov (OSN) o migrácii, od ktorého Maďarsko odstúpilo medzi prvými krajinami, maďarský premiér poznamenal, že zmluvy podobné uvedenému paktu sľubujú najchudobnejším ľuďom planéty, že existujú krajiny, kde ich očakávajú, preto treba takéto dokumenty odmietnuť.vyhlásil Orbán.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)