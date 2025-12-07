Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.12.2025
 Meniny má Ambróz
 24hod.sk    Zo zahraničia

07. decembra 2025

Orbán chystá vyslanie obchodnej delegácie do Ruska


Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu oznámil, že v najbližších dňoch vyšle do Ruska obchodnú delegáciu v rámci príprav na ukončenie vojny na Ukrajine. Orbán to povedal ...



6717997be3d02448676042 1 676x450 7.12.2025 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu oznámil, že v najbližších dňoch vyšle do Ruska obchodnú delegáciu v rámci príprav na ukončenie vojny na Ukrajine. Orbán to povedal na stretnutí so stúpencami v meste Kecskemét.


Misia delegácie sa zameria na hospodársku spoluprácu, najmä v povojnovom prostredí, v ktorom by Rusko nebolo vylúčené zo západnej ekonomiky, ale reintegrované, povedal maďarský premiér.

Musíme myslieť dopredu, pretože ak nám Boh pomôže a vojna sa skončí bez toho, aby sme do nej boli vtiahnutí, a ak sa americkému prezidentovi podarí reintegrovať Rusko do globálnej ekonomiky a sankcie budú zrušené, ocitneme sa v inom hospodárskom prostredí,“ vyhlásil Orbán.


Zdroj: SITA.sk - Orbán chystá vyslanie obchodnej delegácie do Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Rusko na Ukrajine za uplynulý týždeň stratilo viac ako 10-tisíc vojakov
<< predchádzajúci článok
Viac ľudí získa nárok na ošetrovné, novela po roku 2026 mení pravidlá a zjednodušuje legislatívu

