Nedeľa 7.12.2025
07. decembra 2025
Orbán chystá vyslanie obchodnej delegácie do Ruska
Tagy: maďarsko-ruské vzťahy Obchod
Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu oznámil, že v najbližších dňoch vyšle do Ruska obchodnú delegáciu v rámci príprav na ukončenie vojny na Ukrajine. Orbán to povedal ...
Zdieľať
7.12.2025 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu oznámil, že v najbližších dňoch vyšle do Ruska obchodnú delegáciu v rámci príprav na ukončenie vojny na Ukrajine. Orbán to povedal na stretnutí so stúpencami v meste Kecskemét.
Misia delegácie sa zameria na hospodársku spoluprácu, najmä v povojnovom prostredí, v ktorom by Rusko nebolo vylúčené zo západnej ekonomiky, ale reintegrované, povedal maďarský premiér.
„Musíme myslieť dopredu, pretože ak nám Boh pomôže a vojna sa skončí bez toho, aby sme do nej boli vtiahnutí, a ak sa americkému prezidentovi podarí reintegrovať Rusko do globálnej ekonomiky a sankcie budú zrušené, ocitneme sa v inom hospodárskom prostredí,“ vyhlásil Orbán.
Zdroj: SITA.sk - Orbán chystá vyslanie obchodnej delegácie do Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
